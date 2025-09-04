নবায়নযোগ্য জ্বালানিনির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন নীতিমালা অনুমোদন
বেসরকারি অংশগ্রহণে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন নীতিমালা-২০২৫ অনুমোদন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ নীতিমালার অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, দেশে আগে যে প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার পলিসি ছিল সেটা গত সরকার লুটপাটের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছে। প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার পলিসির কারণে (২০১০ সালে প্রণীত স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট) গত বছর সরকারকে ৬৭ হাজার কোটি টাকা সাবসিডি (ভর্তুকি) দিতে হয়েছে।
