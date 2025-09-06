হাটহাজারী মাদরাসার সামনে অশ্লীলতা, কঠোর ব্যবস্থার নির্দেশ ইউএনওর
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে অবস্থিত উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও শীর্ষস্থানীয় ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম (হাটহাজারী মাদরাসা) এর মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে এক যুবকের অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরিয়ান ইব্রাহিম ফটিকছড়ি পৌরসভার বাসিন্দা।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) তার নিজস্ব ফেসবুক আইডি থেকে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির পোস্টটি করেন এবং নিজেকে ফটিকছড়ি পৌরসভা ছাত্রদলের ৩-নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি পরিচয় দেন।
এ বিষয়ে জানতে ফটিকছড়ি পৌরসভা ছাত্রদলের সভাপতি একরাম উল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, অভিযুক্ত আরিয়ান ইব্রাহিম ছাত্রদলের কেউ নন। তিনি সংগঠনের নাম ব্যবহার করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। তার বিরুদ্ধে এরইমধ্যে সংগঠনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং প্রশাসনকে আইনগত পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
অভিযোগের বিষয়ে ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর আহমদ বলেন, উসকানিমূলক ফেসবুক আইডিটি এরইমধ্যে ডিঅ্যাকটিভেট করা হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রফেতারের জন্য তার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে এবং এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এদিকে, ফটিকছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোজাম্মেল হক চৌধুরী জানান, ঘটনার পরপরই থানা পুলিশকে আইনগত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এলাকাবাসীকে সচেতন থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে এবং এ ঘটনায় বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়া হবে না।
ঘটনার জেরে স্থানীয়দের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিন্দা ও ক্ষোভের ঝড় বইছে।
