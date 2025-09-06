  2. জাতীয়

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট: ৬ মামলা, জরিমানা

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:২৩ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট: ৬ মামলা, জরিমানা

রাজধানীর কাকরাইলে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, পল্টন থানা পুলিশ ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সমন্বয়ে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযান চলাকালে ১০টি ডিজেলচালিত বাস ও ট্রাকের গ্যাসীয় নিঃসরণমাত্রা স্মোক অফাসিটি মিটার দিয়ে পরিমাপ করা হয়।

এ সময় পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ধারা ৬ (১) লঙ্ঘন এবং দণ্ড ১৫ (১) অনুযায়ী কালো ধোঁয়া নির্গমনের কারণে ছয়টি মামলায় ছয়জনকে মোট ৮ হাজার ৩০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

পরিবেশ দূষণ রোধে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে। তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এ সব তথ্য জানানো হয়।

এমইউ/এএমএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।