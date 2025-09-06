বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট: ৬ মামলা, জরিমানা

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট: ৬ মামলা, জরিমানা
রাজধানীর কাকরাইলে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, পল্টন থানা পুলিশ ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সমন্বয়ে এ অভিযান পরিচালিত হয়।
অভিযান চলাকালে ১০টি ডিজেলচালিত বাস ও ট্রাকের গ্যাসীয় নিঃসরণমাত্রা স্মোক অফাসিটি মিটার দিয়ে পরিমাপ করা হয়।
এ সময় পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ধারা ৬ (১) লঙ্ঘন এবং দণ্ড ১৫ (১) অনুযায়ী কালো ধোঁয়া নির্গমনের কারণে ছয়টি মামলায় ছয়জনকে মোট ৮ হাজার ৩০০ টাকা জরিমানা করা হয়।
পরিবেশ দূষণ রোধে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে। তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এ সব তথ্য জানানো হয়।
এমইউ/এএমএ/জেআইএম