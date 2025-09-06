  2. জাতীয়

ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে ঢাকায় র‌্যালি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪১ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নানা আয়োজনে রাজধানীর দেওয়ানবাগ শরিফে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা হয়েছে। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আরামবাগে এ উপলক্ষে আনন্দ র‌্যালি হয়।

র‌্যালি শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত ভাষণে রাসুলপ্রেমিকদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন বন্ধের জোর আহ্বান জানান কুদরত এ খোদা।

তিনি বলেন, এই দিনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেন। যার সাফায়াত ছাড়া উম্মতে মোহাম্মদীর মুক্তির ফয়সালা হবে না। তার জন্মদিনে আনন্দিত হওয়া অত্যন্ত রহমত ও বরকতের।

রাসুলের জন্মদিনে সর্বাধিক আনন্দিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি এই দিনে সাধ্য অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের নতুন কাপড় কিনে দেওয়া, ভালো খাবারের আয়োজন করা ও অধিনস্তদের বোনাস দেওয়ার আহ্বান জানান।

