ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে ঢাকায় র্যালি
নানা আয়োজনে রাজধানীর দেওয়ানবাগ শরিফে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা হয়েছে। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আরামবাগে এ উপলক্ষে আনন্দ র্যালি হয়।
র্যালি শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত ভাষণে রাসুলপ্রেমিকদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন বন্ধের জোর আহ্বান জানান কুদরত এ খোদা।
তিনি বলেন, এই দিনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেন। যার সাফায়াত ছাড়া উম্মতে মোহাম্মদীর মুক্তির ফয়সালা হবে না। তার জন্মদিনে আনন্দিত হওয়া অত্যন্ত রহমত ও বরকতের।
রাসুলের জন্মদিনে সর্বাধিক আনন্দিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি এই দিনে সাধ্য অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের নতুন কাপড় কিনে দেওয়া, ভালো খাবারের আয়োজন করা ও অধিনস্তদের বোনাস দেওয়ার আহ্বান জানান।
