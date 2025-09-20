  2. জাতীয়

রাজধানীতে কিশোরীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২৫ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজধানীর ডেমরা বামৈল এলাকার একটি বাসা থেকে মোছা. লামিয়া আক্তার (১৫) নামে এক কিশোরীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের চাচা হাসিবুল ইসলাম জানান, লামিয়া নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। আজ বিকেলে নিজ রুমে সিলিংফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফাঁস দেয় সে। পরে দেখতে পেয়ে অচেতন অবস্থায় দ্রুত উদ্ধার করে ঢামেকের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি আরও জানান, লামিয়া বরিশালের বানারীপাড়া থানার আউয়ালপুর এলাকার মো. মনির হোসেনের মেয়ে। ডেমরার বামৈল এলাকায় পরিবারের সঙ্গে থাকতো।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

কাজী আল-আমিন/ইএ/জেআইএম

