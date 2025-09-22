  2. জাতীয়

মেট্রোরেল চলবে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত, আসবে সোয়া ৪ মিনিট পরপর

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২১ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মেট্রোরেল চলবে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত, আসবে সোয়া ৪ মিনিট পরপর
মেট্রোরেলের জন্য স্টেশনে অপেক্ষমাণ যাত্রীরা/ফাইল ছবি

রাজধানী ঢাকার জনপ্রিয় গণপরিবহন মেট্রোরেলের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। এ চাহিদা মেটাতে ট্রেন চলাচলের সময় বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)।

ডিএমটিসিএলের প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, শিগগির রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ট্রেন চলবে। আবার সকালে চলাচল শুরু হবে ৭টায়। অর্থাৎ সকালে চালু ও রাতে বন্ধের সময় আধঘণ্টা করে বাড়ানোর প্রস্তুতি চলছে।

এছাড়া ট্রেন ছাড়ার সূচিতেও পরিবর্তনের পরিকল্পনা করছে ডিএমটিসিএল। এখন সকালে অফিস শুরু এবং বিকেলে ছুটির ব্যস্ত সময়ে সর্বনিম্ন ছয় মিনিট পরপর ট্রেন চলাচল করে। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, ব্যস্ত সময়ে দুই ট্রেনের মধ্যে বিরতি আরও কমে আসবে। তখন সোয়া চার মিনিট পরপর স্টেশনে ট্রেন পাওয়া যাবে।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ডিএমটিসিএল সূত্র এসব তথ্য জানিয়েছে। তবে নতুন এ ব্যবস্থা ঠিক কবে থেকে কার্যকর হবে তা এখনো সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। শিগগির আনুষ্ঠানিকভাবে তা জানাবে কোম্পানিটি।

ডিএমটিসিএল সূত্র জানায়, এখন মেট্রোরেলে দৈনিক যাত্রী যাতায়াত করে গড়ে চার লাখ ২০ হাজার। নতুন ব্যবস্থা কার্যকর হলে যাত্রীসংখ্যা পাঁচ লাখ ছাড়াবে বলে কর্তৃপক্ষ মনে করছে। মেট্রোরেল প্রকল্পের শুরুতে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত দৈনিক পাঁচ লাখ যাত্রী পরিবহন করার কথা বলা হয়েছিল।

সম্ভাব্য নতুন সময়সূচি

এখন শনি থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরা থেকে প্রথম ট্রেন ছাড়ে সকাল ৭টা ১০ মিনিটে। ডিএমটিসিএলের সম্ভাব্য পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন সূচিতে তা ছাড়বে সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে। আবার এখন উত্তরা থেকে শেষ ট্রেন ছাড়ে রাত ৯টায়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী সেটি ছাড়বে রাত সাড়ে ৯টায়।

অন্যদিকে এখন মতিঝিল থেকে প্রথম ট্রেন ছাড়ে সকাল সাড়ে ৭টায়। নতুন সূচিতে এটি হবে সকাল ৭টায়। বর্তমানে রাতে মতিঝিল থেকে সর্বশেষ ট্রেন ছাড়ে ৯টা ৪০ মিনিটে। পরিবর্তিত সূচিতে ছাড়বে রাত ১০টা ১০ মিনিটে।

আরও পড়ুন

মেট্রোরেলে আগুন লাগলে করণীয় কী, দেখালো ফায়ার সার্ভিস
মেট্রোরেল ধরে হাঁটলেই চোখে পড়ে এক দশকের দুঃশাসনের গল্প
জাহাঙ্গীরনগর স্টেশনসহ নবীনগর পর্যন্ত মেট্রোরেল দাবি শিবিরের

এছাড়া শুক্রবার বিকেল ৩টা থেকে মেট্রোরেলের চলাচল শুরু হয়। নতুন সূচিতে এদিন বেলা আড়াইটায় চলাচল শুরু হবে। রাতেও আধা ঘণ্টা চলাচলের সময় বাড়বে।

ডিএমটিসিএল সূত্র জানায়, এখন উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ১৩ জোড়া ট্রেন চলাচল করে। তবে এ লাইনের জন্য আছে ২৪ জোড়া ট্রেন। পরিবর্তিত সূচিতে প্রতিটি ট্রেনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কমে গেলে তখন তা বেড়ে প্রায় ২০ জোড়া হবে।

নতুন সময়সূচির পরিকল্পনার বিষয়টি ডিএমটিসিএলের অন্তত তিনজন কর্মকর্তা নিশ্চিত করেন। তবে তারা নাম প্রকাশ করে বক্তব্য দিতে চাননি। কোম্পানির অপারেশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স বিভাগের এক কর্মকর্তা বলেন, যাত্রী চাহিদা মেটাতে এ পরিকল্পনা করছে ডিএমটিসিএল। শিগগির নতুন সূচিতে যাত্রী নিয়ে মেট্রোরেল চলাচল করবে। এতে স্টেশনে যাত্রীদের ট্রেনের জন্য বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে না।

এ বিষয়ে জানতে ডিএমটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারুক আহমেদের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দিয়েও তিনি রিসিভ করেননি।

এমএমএ/একিউএফ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।