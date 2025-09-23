  2. জাতীয়

রাজধানীতে পেট্রোল পাম্পের ট্যাংকে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৭

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৭ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজধানীতে পেট্রোল পাম্পের ট্যাংকে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৭

রাজধানীর মহাখালীতে পেট্রোল পাম্পের ট্যাংক পরিষ্কারের সময় বিস্ফোরণে সাতজন দগ্ধ হয়েছেন। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে আমতলী-গুলশান সার্ভিস স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।

দগ্ধ সাতজন হলেন স্বপন মোল্লা (২৪), মো. কবির (১৮), মো. রুবেল (২৮), মো. খাইরুল ইসলাম (২৮), মাসুদুর রহমান (৪৪), মো. আলমগীর হোসেন (৪০) ও মো. সজিব (৩১)। দুর্ঘটনার পর তাদের উদ্ধার করে আড়াইটার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়।

আহতদের সঙ্গে আসা নিয়াজ মাহমুদ নামের একজন জানান, পাম্পের তেলের ট্যাংক পরিষ্কার করার সময় ভেতরে জমে থাকা গ্যাস হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়। এতে সাতজন দগ্ধ হন। তাদের এখন বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

আরও পড়ুন

মৃত্যুর কাছে হার মেনে চলে গেলেন ফায়ার ফাইটার শামীম
চন্দনাইশে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আরেক শ্রমিকের মৃত্যু
হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেল আরও দুই দগ্ধ শিক্ষার্থী

ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান বলেন, ‘মহাখালীতে পেট্রোল পাম্পে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দগ্ধ সাতজন আমাদের এখানে এসেছেন। সবার চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।’

শাওন জানান, দগ্ধদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের মধ্যে খাইরুলের শরীরের ৩৫ শতাংশ এবং সজিবের ৩২ শতাংশ পুড়ে গেছে। এছাড়া স্বপন দুই শতাংশ, রুবেল সাত, মাসুদুর ১২, আলমগীর ১২ ও কবির এক শতাংশ দগ্ধ হয়েছেন।

কাজী আল-আমিন/একিউএফ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।