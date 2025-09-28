আমরা সবাই চাই ভালো একটি নির্বাচন, ইসির সংলাপে ঢাবি ভিসি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান বলেছেন, আমাদের দেশে তুলনামূলকভাবে রাজনৈতিক শিষ্টাচারের কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা দুর্বলতা আছে। যারা নির্বাচনে জয়লাভ করেন তারা অনেক ক্ষেত্রে মেনে নেওয়ার একটা প্রশ্ন ছুড়ে দেয়। সে ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের কাছে পরিষ্কার চিত্রটা থাকলে সেটি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি শক্ত ফ্রেম।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন ভবনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আয়োজিত সংলাপ হয়। এসময় শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও বুদ্ধিজীবীরা অংশ নেন। সংলাপ শেষে এসব কথা বলেন তিনি।
ঢাবি ভিসি আরও বলেন, প্রথমত নির্বাচন কমিশন উদ্যোগগুলো নিয়েছে একটা কর্মপরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছে এবং ভোটার তালিকা হালনাগাদের উদ্যোগ নিয়েছে। কিছু পরীক্ষামূলক পদক্ষেপও তারা নিয়েছে। যেমন আমাদের পোস্টাল ব্যালট।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে আমাদের কিছু পরামর্শ ছিল তা নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। ইসি সারাদেশ নিয়ে কাজ করবেন অনেক বড় পরিসরে তাদের কাজ।
তিনি বলেন, আমরা সবাই চাই একটি ভালো নির্বাচন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে দুটো কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি- একটা হচ্ছে সাংবাদিকদের সর্বাবস্থায় সঙ্গে রাখা। তারা পরীক্ষিত বন্ধু, প্রত্যেক স্তরে তাদের সহযোগিতা দরকার।
তিনি আরও বলেন, দ্বিতীয় যে পয়েন্টটা বলতে চাচ্ছি যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ দরকার কোনো কিছু না লুকোনো, ভুল হলে সেটা স্বীকার করা। আমরা বেশিরভাগ থেকে দেখেছি যে আমাদের সামাজিক মাধ্যমগুলোতে সাইবার বুলিং থেকে আরম্ভ করে হারাসমেন্টের বিভিন্ন রকম ঘটনা ঘটে। এই সামাজিক মাধ্যমগুলোকে নিয়মিত মনিটর করা দরকার।
কারণ পারসেপশন তৈরির ক্ষেত্রে এই মাধ্যমগুলো বিরাট ভূমিকা আছে। নির্বাচন কমিশনকে আমরা অনুরোধ করেছি যে এই বিষয়টা সবসময় নজরে রাখা। আইটি সার্ভিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আইটি সার্ভিসের জন্য আমাদের দেশে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল দুর্বলতা আছে। আইটি সার্ভিসগুলো খুব বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নামা উচিত। কারণ আইটি সার্ভিস আমাদের ভালো ফলাফল দিতে পারে।
কোনো কারণে যদি কাজ না করে সেটি খুবই কঠিন সমালোচনার জন্ম দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে খুব নেগেটিভ পারসেপশন তৈরি করে। আমাদের তরফ থেকে সামান্য দু একটি পরামর্শ আমাদের ছিল। আমরা প্রার্থনা করি যে বাংলাদেশে একটি ভালো নির্বাচন হোক এবং আমরা সবাই মিলে এ দেশটাকে এগিয়ে নেই।
এমওএস/এমআইএইচএস/জেআইএম