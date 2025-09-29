খাগড়াছড়িতে সহিংসতায় ৩ মৃত্যুর বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি আসকের

খাগড়াছড়িতে সহিংসতায় ৩ মৃত্যুর বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি আসকের
খাগড়াছড়িতে সহিংস ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু, বেশ কয়েকজনের আহত এবং বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)। এসব ঘটনার সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করতে অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের আহ্বান জানায় সংস্থাটি।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় আসক।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, এক স্কুলছাত্রী ধর্ষণের শিকার হওয়ার পর এলাকাজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ন্যায় বিচারের দাবিতে স্থানীয় তরুণরা কয়েকদিন ধরে বিক্ষোভ, অবরোধ ও হরতাল পালন করছিলেন। তবে প্রতিবাদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার সময় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে, যা শেষ পর্যন্ত প্রাণঘাতী রূপ নেয়।
আসক মনে করে, এ ঘটনায় যদি অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ হয়ে থাকে তবে তাৎক্ষণিক তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। সংস্থাটি বলছে, অতীতে পার্বত্য এলাকায় এমন বহু ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হয়নি বলেই উত্তেজনা ও সহিংসতা বারবার ফিরে আসছে।
বাংলাদেশ একটি বহুজাতি ও বহু সংস্কৃতির দেশ। এই বৈচিত্র্যকে শক্তি হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে আসক বলেছে, সহিংসতা, ভীতি ও উসকানি সমাধান নয়; বরং এগুলো পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অস্থিতিশীলতা বাড়ায়।
তাদের দাবি, ধর্ষণের শিকার ওই স্কুলছাত্রীর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিহত ও আহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।
আসক বলছে, নাগরিকের জীবন, সম্পদ ও মর্যাদা রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে এর প্রভাব পুরো সমাজকে বহন করতে হয়।
