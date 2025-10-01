  2. জাতীয়

ঢাকায় সর্বোচ্চ ২০৬ মিলিমিটার বৃষ্টির রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪২ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
ঢাকায় ২৪ ঘণ্টায় ২০৬ মিলিমিটার বৃষ্টি, ছবি: মাহবুব আলম

রাজধানী ঢাকায় মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ২০৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এটি এই ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত। এছাড়া চলতি বর্ষা মৌসুমে ঢাকায় এটি সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের রেকর্ড।

বুধবার (১ অক্টোবর) দুপুরে আবহাওয়া অফিসের জ্যেষ্ঠ আবহাওয়াবিদ ড. আবুল কালাম মল্লিক জাগো নিউজকে বলেন, মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ৬ ঘণ্টায় ১৩২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এটি এই সময়ে দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি। আর ২৪ ঘণ্টায় হয়েছে ২০৬ মিলিমিটার।

তিনি বলেন, এই মৌসুমে ঢাকায় একদিনে এতো বৃষ্টি আর হয়নি। এছাড়া চলতি মৌসুমে একদিন সর্বোচ্চ ৪৩২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে সিলেটে।

এদিকে, সাগরে সুস্পষ্ট লঘুচাপ অবস্থান করছে। এটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়াবিদ আবুল কালাম মল্লিক জানান, মূলত সক্রিয় মৌসুমি বায়ু আর সাগরে লঘুচাপের ফলে এই বৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া বর্ষা বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছে, তাই হঠাৎ এই বৃষ্টিপাত।

