পূজার ছুটি আর সঙ্গে বৃষ্টি, ফাঁকা ঢাকার সড়ক

পূজার ছুটি আর সঙ্গে বৃষ্টি, ফাঁকা ঢাকার সড়ক
দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা এবং সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে টানা চারদিনের সরকারি ছুটি শুরু হয়েছে বুধবার (১ অক্টোবর) থেকে। আর ছুটির প্রথম দিন, অর্থাৎ পূজার মহানবমীর ভোরেই ভারী বৃষ্টিতে ভিজেছে রাজধানী ঢাকা। এ কারণে দিনভর ফাঁকা মহানগরীর সড়কগুলো।
স্বাভাবিক দিনে সকাল থেকেই শহরে হাজির হওয়া চিরচেনা যানজটের রূপ বুধবার বৃষ্টি আর ছুটির প্রভাবে পাল্টে যায়। সড়কজুড়ে বিরাজ করছে এক ধরনের শান্ত ও ফাঁকা পরিবেশ। সকাল থেকে রাজধানীর বেশ কয়েকটি এলাকা ঘুরে এ চিত্র দেখা গেছে।
ফাঁকা রাস্তা চলে গেছে রিকশার দখলে/ছবি: জাগো নিউজ
অন্যদিনের তুলনায় সড়কে গণপরিবহনসহ অন্যান্য গাড়ির সংখ্যা অনেক কম। জরুরি প্রয়োজনে যারা বের হয়েছেন তারা জলজট ও গণপরিবহন কম থাকায় কিছুটা দুর্ভোগে পড়েছেন। তবে সড়কগুলো অনেকটা ফাঁকা থাকলেও মেট্রোরেলে রয়েছে যাত্রীদের চাপ। বৃষ্টি আর সড়কে জলাবদ্ধতার কারণে যাত্রীরা মেট্রোরেল ব্যবহার করছেন।
শাহবাগ মোড়ে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা বেলাল আহমেদ বলেন, তিনি প্রায় ২০ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কিন্তু সাভারের বাস পাচ্ছেন না। বাস আসছে অনেকক্ষণ পরপর।
মিরপুর-১ থেকে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজামণ্ডপ দেখতে বের হওয়া ভৌমিক মজুমদার জানান, তিনি স্ত্রী ও দুই শিশুসন্তানকে নিয়ে এসেছেন। তারা মেট্রোরেলে উঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে নামবেন। এরপর রিকশা নিয়ে যাবেন ঢাকেশ্বরীতে।
এদিকে সড়কে রিকশা ও অটোরিকশার আনাগোনা আছে চোখে পড়ার মতো। স্বল্প দূরত্বে যাতায়াতের জন্য মানুষ এ বাহনগুলোকেই বেছে নিচ্ছেন। তবে যাত্রী কম থাকায় অনেক চালকই অলস সময় পার করছেন। আবার কোথাও কোথাও বৃষ্টির অজুহাতে অতিরিক্ত ভাড়া চাওয়ার অভিযোগও পাওয়া গেছে।
জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে কথা হয় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালক নূর আলমের সঙ্গে। তিনি জানান, অন্যদিন যাত্রী নামিয়ে দিয়ে আবার আরেকজনকে তুলতে হয়। কিন্তু আজ যাত্রী অনেক কম। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ৩০০ টাকার মতো আয় হয়েছে। অন্যদিন হলে ৫০০-৬০০ টাকা হয়ে যেত।
সহজ যাতায়াতের জন্য মেট্রোরেলে চড়া যাত্রীদের ভিড়/ছবি: জাগো নিউজ
অন্যদিকে রাইড শেয়ার করা মোটরসাইকেলের চালকদেরও অলস সময় পার করতে দেখা গেছে। মোড়ে মোড়ে তারা সারি দিয়ে বসে আছেন, হাঁকডাক করেও যাত্রী পাচ্ছেন না।
বৃষ্টি এবং ছুটির এ পরিস্থিতিতে সড়কের শৃঙ্খলা রক্ষায় মহানগর পুলিশের ট্রাফিক বিভাগেও খুব একটা ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে না। ব্যস্ততম কারওয়ান বাজার মোড়ে দায়িত্বরত ট্রাফিক সদস্য মকবুল হোসেন জানান, সরকারি ছুটি এবং সকালে বৃষ্টি হওয়ায় সড়কে গাড়ির চাপ কম। গণপরিবহন কম থাকায় রিকশা ও অটোরিকশা বেশি দেখা যাচ্ছে।
