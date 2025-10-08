  2. জাতীয়

বাসচাপায় হেফাজত নেতা নিহত: ৬ ঘণ্টা পর সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৩:০৮ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
সকাল ৮টার দিকে সড়ক অবরোধ করেন হেফাজতের নেতাকর্মীরা

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ক্ষতিপূরণের আশ্বাসে ছয় ঘণ্টা পর সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করেছেন হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীরা।

বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুর ২টার দিকে হাটহাজারী থানায় দুই পক্ষের বৈঠকের পর অবরোধ প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ।

জানা যায়, সরকারের পক্ষ থেকে পাঁচ লাখ টাকা ও বাস মালিক সমিতির পক্ষ থেকে নিহতের পরিবারকে দুই লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেওয়া হয় বৈঠকে। পাশাপাশি উপজেলা প্রশাসন থেকে নিহতের পরিবারকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেওয়া হয়।

বৈঠকের বিষয়ে হাটহাজারী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারেক আজিজ জানান, দুই পক্ষের সমঝোতায় বৈঠক শেষে অবরোধকারীরা অবরোধ তুলে নেন। বর্তমানে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

এর আগে সকাল ৮টার দিকে সড়ক অবরোধ করেন হেফাজতের নেতাকর্মীরা। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়কের নবীন সেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় গাড়িচাপায় হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের নির্বাহী কমিটির সদস্য মাওলানা সোহেল চৌধুরীর (৫০) নিহতের ঘটনায় সড়ক অবরোধ করেন তারা।

সোহেল চৌধুরী রাউজানের নোয়াপাড়া ইউনিয়নের কচুখাইন আহমদিয়া আল ইসলামিয়া আল হিকমা মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন। তিনি সন্দ্বীপ উপজেলার কালাপানিয়া এলাকার আবদুল কাদের চৌধুরী বাড়ির আবুল মহসীন চৌধুরীর ছেলে।

