মাদারাসা থেকে নিখোঁজ আল-আমিনের সন্ধান চায় পরিবার

মাদারাসা থেকে নিখোঁজ আল-আমিনের সন্ধান চায় পরিবার
চাঁদপুরের মতলব ফেরিঘাট এলাকার নূরে মদিনা প্রি-ক্যাডেট মাদরাসা থেকে মো. আল-আমিন সরদার নামে এক শিশু শিক্ষার্থী নিখোঁজ হয়েছে। গত ৮ অক্টোবর আনুমানিক সকাল ৮টার পর থেকে তাকে খুঁজে পাচ্ছে না পরিবার ও শিক্ষকরা।
নিখোঁজ আল-আমিনের বয়স ১৩ বছর। তার বাবার নাম মো. জাহাঙ্গীর সরদার এবং মায়ের নাম আছমা বেগম। আল-আমিনের গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলার গন্ডামারার চরভাঙ্গা গ্রামে। সে চাঁদপুরের মতলব ফেরিঘাট এলাকায় অবস্থিত নূরে মদিনা প্রি-ক্যাডেট মাদরাসা পড়ালেখা করতো।
আল-আমিনের চাচা মো. সানাউল্লাহ সরদার জাগো নিউজকে জানান, মাদরাসা থেকে গত ৮ অক্টোবর সকালের দিকে আল-আমি হারিয়ে গেছে। আমরা আত্মীয়-স্বজনসহ সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ করেও তাকে পাচ্ছি না। কেউ যদি আমার ভাতিজার খোঁজ পান, তাহলে তার মোবাইল নম্বরে (০১৬৩৩-৯৩৪০৩৭) যোগাযোগের অনুরোধ করেছেন।
নিখোঁজ আল-আমিনের সন্ধান পেলে তার অভিভাবকদের আরও দুটি নম্বরে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানিয়েছে তার পরিবার। সেগুলো হলো— ০১৮৭৯-১৩৭৭৪০, ০১৬৪৩১৮৬৭১৫। গ্রামের বাড়ি: চরভাঙ্গা, গণ্ডামারা, হাইমচর, চাঁদপুর।
এএএইচ/এমএএইচ/জিকেএস