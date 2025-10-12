  2. জাতীয়

রাজধানীতে ট্রেনে কাটা পড়ে পা হারালেন শ্রমিক

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:০৩ এএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
ফাইল ছবি

রাজধানীর মালিবাগ রেলগেট এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে মো. রাশেল (২৫) নামের এক শ্রমিকের বাম পায়ের হাঁটুর নিচ থেকে বাকি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

রোববার(১২ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় সকাল ৯টার দিকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন।

ঢামেকে নিয়ে আসা সহকর্মী নাঈম জানান, মালিবাগ রেলগেট এলাকায় নির্মাণাধীন এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ করার সময় ট্রেনে কাটা পড়ে গুরুতর আহত হন রাশেল। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মালিবাগ রেলগেট এলাকা থেকে ট্রেনে কাটা পড়ে এক শ্রমিক ঢামেকে এসেছেন। চিকিৎসক জানিয়েছেন, তার বাম পায়ের হাঁটুর নিচ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তার অবস্থা গুরুতর। তিনি বর্তমানে জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন।

