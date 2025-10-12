  2. জাতীয়

ধর্ম মন্ত্রণালয় ও আইএমইডি-তে নতুন সচিব

প্রকাশিত: ০১:৫৮ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
ফাইল ছবি

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব নিয়োগ পেয়েছেন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) সচিব মো. কামাল উদ্দিন। এই নিয়োগ দিয়ে রোববার (১২ অক্টোবর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

এর আগে ২৮ সেপ্টেম্বর অবসরে যান ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব এ কে এম আফতাব হোসেন প্রামানিক।

অন্যদিকে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের নতুন সচিব হয়েছেন জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির (এনএপিডি) মহাপরিচালক (সচিব) সিরাজুন নুর চৌধুরী।

এছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব চুক্তিভিত্তিক সিদ্দিক জোবায়েরকে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির সিনিয়র সচিব হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

