কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৭ নেতাকর্মী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০১ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
রাজধানীতে গত ২৪ ঘণ্টায় ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী ও অর্থায়নকারী কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের সাত নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

রোববার (১২ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, সিলেট মহানগরের দক্ষিণ সুরমা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নিজাম উদ্দিন (৩৭), সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহিম আহমদ শাহ (৩৬), ঢাকা জেলা উত্তর ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মোবারক হোসেন পলক (৩২), বাংলাদেশ আন্তঃজেলা ট্রাক চালক ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানা দোকান কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. ফারুক হোসেন আকন (৫০), লালবাগ থানা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-প্রশিক্ষণ কর্মশালাবিষয়ক সম্পাদক মো. ওয়াহেদুল ইসলাম খান সজিব (৫২), আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী মো. মিরাজ হোসেন (২৬) এবং আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের কৃষিবিষয়ক সম্পাদক ও সজীব ওয়াজেদ জয় পরিষদের সভাপতি মো. এরশাদ আলী (৪৫)।

ডিবির বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, শনিবার (১১ অক্টোবর) বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

রাত আনুমানিক ১১টা ২০ মিনিটের দিকে গোয়েন্দা মতিঝিল বিভাগের একটি দল খিলক্ষেত থানাধীন নিকুঞ্জ এলাকায় অভিযান চালিয়ে নিজাম উদ্দিন ও ফাহিম আহম্মদ শাহকে গ্রেফতার করে।

বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে গোয়েন্দা মিরপুর বিভাগের একটি দল রমনা মডেল থানাধীন শিল্পকলা একাডেমি এলাকায় ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতিকালে অভিযান চালিয়ে মোবারক হোসেন পলক ও মো. ফারুক হোসেন আকনকে গ্রেফতার করে।

রাত ৮টা ৪৫ মিনিটের দিকে গোয়েন্দা গুলশান বিভাগের একটি দল খিলগাঁও থানাধীন উত্তর নন্দীপাড়ার রসুলবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. ওয়াহেদুল ইসলাম খান সজিবকে গ্রেফতার করে।

পরে রাত ১১টা ৪৫ মিনিটের দিকে গোয়েন্দা তেজগাঁও বিভাগের একটি দল কামরাঙ্গীরচর এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. মিরাজ হোসেনকে এবং একই সময়ে গুলশান বিভাগের আরেকটি দল বাড্ডা থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. এরশাদ আলীকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান ডিবির এই কর্মকর্তা।

