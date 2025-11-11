আওয়ামী লীগের চিঠি নিয়ে কিছু বলেনি জাতিসংঘ: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

আওয়ামী লীগের চিঠি নিয়ে কিছু বলেনি জাতিসংঘ: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতিসংঘ ও ইউএনডিপির সহযোগিতা স্থগিত রাখার আহ্বান জানিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ যে চিঠি দিয়েছে, সে বিষয়ে জাতিসংঘ এখনো বাংলাদেশকে কিছু বলেনি বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।
তিনি বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের পাঠানো চিঠি নিয়ে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে কিছু জানালে তখন বিষয়টি দেখা হবে। এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত জাতিসংঘ বাংলাদেশকে কিছু বলেনি।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন মো. তৌহিদ হোসেন।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, যে কেউ চাইলে জাতিসংঘে যেকোনো বিষয়ে আবেদন করতে পারেন। কিন্তু জাতিসংঘ এ বিষয়ে এখনো বাংলাদেশকে কিছু জানায়নি। যদি জানায়, তখন তা বিবেচনা করা হবে।
প্রসঙ্গত, জুলাই অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সম্প্রতি জাতিসংঘকে অনুরোধ জানিয়েছে— যাতে জাতিসংঘ বাংলাদেশে ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিশ্বাসযোগ্য নয়’ এমন নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা না করে।
দলটির দাবি, কার্যক্রম নিষেধাজ্ঞা থাকায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ নেই। শনিবার (৮ নভেম্বর) ঢাকায় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) প্রতিনিধি স্টেফান লিলার বরাবর পাঠানো চিঠিতে এই আহ্বান জানানো হয়। দলটির পক্ষ থেকে চিঠিতে সই করেন সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল।
চিঠিতে আওয়ামী লীগ জানায়, অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত জাতিসংঘ ও ইউএনডিপিকে নির্বাচনি সহযোগিতা স্থগিত রাখার অনুরোধ করা হয়েছে। পাশাপাশি সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জাতীয় সংলাপ ও সমঝোতা এগিয়ে নেওয়া এবং নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় মানবাধিকার ও আইনের শাসন বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া আহ্বান জানানো হয়েছে।
