সরেজমিন পুরান ঢাকা
ফাঁকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নোটিশে ‘পরীক্ষা প্রস্তুতির ছুটি’
রাজধানীর পুরান ঢাকায় অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল না। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত সূত্রাপুর, কোতোয়ালি ও ওয়ারী থানার বিভিন্ন এলাকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোতে ক্লাস না হলেও কিছু শিক্ষক ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।
সরেজমিনে এসব এলাকা ঘুরে দেখা যায়, অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ‘পরীক্ষা প্রস্তুতির ছুটি’র নোটিশে কার্যত বন্ধ ছিল।
লক্ষ্মীবাজারের সুবাস বোস এভিনিউয়ের তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং মহানগর মহিলা কলেজে গিয়ে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নেই।
কবি নজরুল কলেজ-ছবি জাগো নিউজ
সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান ফটকে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা জানান, আজ প্রতিষ্ঠানটি ছুটি রয়েছে। অফিসে গেলে এক অফিস সহকারী বলেন, গতকাল নোটিশ দিয়ে ছুটির বিষয়টি জানানো হয়েছে। প্রতিবেদক নোটিশ বোর্ডে গিয়ে দেখেন, অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা ও অন্যান্য পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ছুটি দেওয়া হয়েছে।
এই বিষয়ে বক্তব্য জানতে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে জানানো হয়, উপ-অধ্যক্ষ দপ্তরে নেই।
একই চিত্র দেখা যায় পাশের সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজেও। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান ফটক ছিল বন্ধ।
মুসলিম হাই স্কুল-ছবি জাগো নিউজ
এর সামনেই মহানগর মহিলা কলেজ। সেখানেও শিক্ষার্থী উপস্থিতি নেই।
প্রতিষ্ঠানটির ফটকে দায়িত্বরত এক নিরাপত্তাকর্মী জাগো নিউজকে বলেন, শিক্ষকরা সকালে এসে স্বাক্ষর করেই চলে গেছেন। কয়েকজন শিক্ষার্থী ফরম পূরণ ও নিবন্ধন সংক্রান্ত কাজে এসেছেন।
মহানগর মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী হালিমা বেগম বলেন, আজ শুধু ফরম নিবন্ধনের জন্য এসেছি। লকডাউন থাকায় হয় ক্লাস ও উপস্থিতি নেই।
ঢাকা সেন্ট্রাল গার্লস হাই স্কুলে শিক্ষার্থী উপস্থিতি ছিল কম-ছবি জাগো নিউজ
প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক দপ্তরে যোগাযোগ করলে জানানো হয়, শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ছুটি দেওয়া হয়েছে। ওই নোটিশের একটি কপি ‘জাগো নিউজ’-এর হাতে আসে। তবে সেটি নোটিশ বোর্ডে ছিল না।
তবে আরেকটি নোটিশ বোর্ডে দেখা যায়। সেখানে বলা হয়েছে, আজ ১৩ নভেম্বর থেকে ১৪টি বিভাগে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা উল্লেখ করা আছে, যেখানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইসমত আরার স্বাক্ষর রয়েছে।
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে দপ্তর থেকে জানানো হয়, তিনি আজ অফিসে আসেননি।
খোলা ছিল ঢাকা সেন্ট্রাল গার্লস হাই স্কুল। সেখানে কিছু শিক্ষার্থীকে প্রবেশ করতে দেখা যায়। নিরাপত্তাকর্মীরা জানান, অন্যদিনের তুলনায় আজ শিক্ষার্থী উপস্থিতি কম।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-ছবি জাগো নিউজ
এছাড়া বাহাদুর শাহ পার্কের সামনে অবস্থিত ইসলামিয়া ও মুসলিম হাই স্কুলেও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল না।
সরকারি কবি নজরুল কলেজ ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ক্যাম্পাসও ছিল অনেকটা ফাঁকা। সেখানে কেবল কিছু রাজনৈতিক নেতাকর্মীর উপস্থিতি দেখা যায়।
অন্যদিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল তুলনামূলক কম। সাধারণত ক্যাম্পাসের সামনে থাকা শিক্ষার্থী পরিবহনের বাসগুলো আজ ছিল ক্যাম্পাসের ভেতরে। তবে ভাড়ায় নেওয়া বিআরটিসির দোতলা বাসগুলো বাইরেই পার্ক করা ছিল।
