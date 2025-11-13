জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের গেজেট জারি

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের গেজেট জারি
জাতীয় জুলাই সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ জারি করেছে সরকার। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ থেকে এ বিষয়ে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে।
এর আগে দুপুরে রাষ্ট্রপতির কাছে জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ প্রেরণের আগে আদেশের সারসংক্ষেপে স্বাক্ষর করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের সভায় জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ অনুমোদন দেওয়া হয়।
