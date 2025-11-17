‘সন্তানের কবরের কাছে গিয়ে বলবো বাবা তোমার হত্যার বিচার হয়েছে’

‘সন্তানের কবরের কাছে গিয়ে বলবো বাবা তোমার হত্যার বিচার হয়েছে’
জুলাই আন্দোলনে নিহত শহীদ মিরাজের বাবা আব্দুর রব বলেছেন, আমার ছেলেকে তো আমি আর পাবো না। ছেলেকে হত্যার জন্য খুনি শেখ হাসিনার যেন ফাঁসি হয়, সেটা নিজ চোখে দেখতে এসেছি। হাসিনার ফাঁসির আদেশ হলে আমার ছেলে মিরাজের কবরের কাছে গিয়ে বলব বাবা তোমাকে হত্যার জন্য হাসিনার বিচার হয়েছে।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সামনে তিনি সাংবাদিকদের একথা বলেন।
আব্দুর রব বলেন, দেশবাসীর কাছে দোয়া চাই। এই দেশে যেন আর কোন সরকার এমন করতে না পারে। দেশে জবাবদিহিতা তৈরি করতে হবে এই বিচারের মধ্য দিয়ে।
তিনি বলেন, আমার ছেলে মিরাজকে ৫ আগস্ট হত্যা করা হয়। আমার মিরাজ মাথায় পতাকা দিয়ে বের হয়েছিল। ছেলে সোহরাওয়ার্দী কলেজের শিক্ষার্থী ছিল। এ গণহত্যার হুকুমদাতাদের মৃত্যুর আদেশ যেন শুনতে পাই।
