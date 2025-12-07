উপদেষ্টাদের কেউ পদে থেকে নির্বাচন করতে পারবেন না: ইসি সানাউল্লাহ
অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের কেউ পদে বহাল থেকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) নির্বাচনি প্রস্তুতি সংক্রান্ত সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ তথ্য জানান তিনি।
ইসি সানাউল্লাহ বলেন, চলতি সপ্তাহেই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে। তফসিল ঘোষণার পরই নির্বাচন কমিশনের নানান প্রস্তুতি কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে। তফসিল ঘোষণার বক্তব্য রেকর্ডের জন্য আগামীকাল (সোমবার) বাংলাদেশ টেলিভিশনে চিঠি পাঠানো হবে।
সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের জন্য একই দিনে দুই ভোট হবে জানিয়ে তিনি বলেন, নির্বাচনি সামগ্রী আগের রাতেই কেন্দ্রে পৌঁছানো হবে। রাতের ভোটের মতো কোনো ঘটনা ঘটবে না। বেসরকারি ব্যাংক কর্মকর্তাদের দিয়ে আর নির্বাচনি দায়িত্ব পালন করানো হবে না।
ভোটগ্রহণের সময়সূচি নিয়ে ইসি সানাউল্লাহ বলেন, সময় এক ঘণ্টা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। সকাল সাড়ে ৭টা থেকে শুরু হয়ে ভোট চলবে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। স্থান সংকুলান না হলে একটি কক্ষে একাধিক সিক্রেট বুথ স্থাপন করা হবে। তফসিল ঘোষণার পর প্রচারসামগ্রী অপসারণে ৪৮ ঘণ্টা সময় দেওয়া হবে। পরে তা না মানলে আচরণবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পোস্টাল ব্যালট প্রসঙ্গে তিনি জানান, তফসিল ঘোষণার পর ১৫ দিনব্যাপী পোস্টাল ব্যালট নিবন্ধন চলবে। দেশের ভেতরে পোস্টাল ব্যালট ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। নির্বাচনি দায়িত্ব পালনকারীরা স্থানীয় কারও কাছ থেকে কোনো ধরনের সুবিধা নিতে পারবেন না বলে সতর্ক করেন তিনি।
সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় বাজেট চাওয়া হয়েছে জানিয়ে ইসি সানাউল্লাহ বলেন, সোমবার আঞ্চলিক ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের অনলাইনে মিটিং অনুষ্ঠিত হবে।
