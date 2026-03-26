পদ্মায় বাসডুবি
তদন্ত কমিটিকে তিন কর্মদিবসের মধ্যে কারণ জানানোর নির্দেশ
রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে পন্টুন থেকে পদ্মা নদীতে যাত্রীবাহী বাস পড়ে যাওয়ার ঘটনায় ছয় সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। কমিটিকে আগামী তিন কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) সন্ধ্যায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা কাজী আরিফ বিল্লাহ জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মন্ত্রণালয়ের পরিবহন প্রশাসন শাখা থেকে জারি করা আদেশে অতিরিক্ত সচিব মো. মুহিদুল ইসলামকে কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে। কমিটিতে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে রাজবাড়ী জেলা প্রশাসনের একজন প্রতিনিধি, নৌপুলিশের একজন প্রতিনিধি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশন এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের একজন করে প্রতিনিধি।
আদেশে বলা হয়েছে, বুধবার (২৫ মার্চ) দৌলতদিয়া ঘাটে পন্টুন থেকে বাস নদীতে পড়ে যাওয়ার ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান এবং এ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্ত করাই হবে কমিটির প্রধান কাজ। একই সঙ্গে কমিটিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ করে তিন কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। প্রয়োজনে তদন্তের স্বার্থে কমিটি নতুন সদস্য কো-অপ্ট করার ক্ষমতাও রাখবে।
দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে পন্টুন থেকে পদ্মা নদীতে বাস পড়ে যাওয়ার ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২৬ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
এমডিএএ/বিএ