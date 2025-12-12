ঢামেক হাসপাতালে হাদি-আব্বাসের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা
গুলিবিদ্ধ ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে গিয়ে তোপের মুখে পড়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। এসময় হাদি ও মির্জা আব্বাসের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪ টায় সরেজমিনে ঢামেক হাসপাতালে এ চিত্র দেখা যায়।
সরেজমিনে দেখা যায়, মির্জা আব্বাস ঢামেকের ইমার্জেন্সি ইউনিট থেকে বের হলে ‘ভুয়া ভুয়া’ স্লোগান দিতে থাকেন হাদির সমর্থকরা। এসময় মির্জা আব্বাসের সমর্থকরা ‘মির্জা আব্বাস, মির্জা আব্বাস’ ও ‘আব্বাস ভাই, ভয় নেই, রাজপথ ছাড়িনি’ স্লোগান দিলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে নেতাকর্মীদের প্রটোকলে মির্জা আব্বাসের গাড়ি হাসপাতাল থেকে বের হয়।
এর আগে শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগর কালভার্ট এলাকায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে আহত করেন অস্ত্রধারীরা। পরে ওসমান হাদিকে উদ্ধার করে বিকেল পৌনে ৩টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আনা হয়। ঢামেকের জরুরি বিভাগে তার চিকিৎসা চলছে। তার বাম কানের পাশে এক রাউন্ড গুলির আঘাত রয়েছে।
