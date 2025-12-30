তাসনিম জারা

খালেদা জিয়া কখনো দেশ ও দেশের মানুষের প্রশ্ন থেকে সরে দাঁড়াননি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৩ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও ডা. তাসনিম জারা/ফাইল ছবি

রাজনীতির কঠিনতম সময়গুলোতে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া কখনো দেশ ও দেশের মানুষের প্রশ্ন থেকে সরে দাঁড়াননি বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্য সচিবের পদ থেকে সদ্য পদত্যাগ করা ডা. তাসনিম জারা।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এই মন্তব্য করেন।

ফেসবুকে তাসনিম জারা বলেন, রাজনীতির কঠিনতম সময়গুলোতে বেগম খালেদা জিয়া কখনো দেশ ও দেশের মানুষের প্রশ্ন থেকে সরে দাঁড়াননি। মতভেদ থাকতেই পারে, থাকবে। কিন্তু তার (খালেদা জিয়া) ধৈর্য, সহনশীলতা ও দৃঢ়তা আমাদের মতো তরুণ রাজনীতিবিদের জন্য শিক্ষণীয় উদাহরণ হয়ে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা বেগম খালেদা জিয়াকে জান্নাত নসিব করুন। তার পরিবারকে এই অপূরণীয় শোক সহ্য করার শক্তি দান করুন।

মঙ্গলবার ভোর ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন রাজনীতিতে ‘আপসহীন নেত্রী’ হিসেবে পরিচিত বেগম খালেদা জিয়া।

এসএম/এমএমকে/এমএস

