অল্প দিনের মধ্যেই আমরা ইশতেহার নিয়ে আসবো: দুদু

অল্প দিনের মধ্যেই আমরা ইশতেহার নিয়ে আসবো: দুদু
অল্প দিনের মধ্যেই রাষ্ট্র পরিচালনার ইশতেহার সামনে নিয়ে আসার কথা জানিয়েছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু।
তিনি বলেন, আগামী দিনে রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য যে ইশতেহার, সেগুলো খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা হাজির করবো।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে জিয়া উদ্যানে বেগম খালেদা জিয়ার কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।
শামসুজ্জামান দুদু বলেন, আমরা সবেমাত্র রোববার একটি মিটিংয়ে বসেছি। আমাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও একটি সফল নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দলকে বিপুল জনগোষ্ঠীর কাছে নিয়ে যাওয়া, তাদের ভোটপ্রাপ্তির মাধ্যমে সরকার গঠন করা এবং আগামী দিনে রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য যে ইশতেহার সেগুলো খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা হাজির করবো।
তিনি বলেন, বেগম জিয়ার আদর্শ অনুসরণ করা মানেই গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়া। নানা জায়গায় পরিকল্পিতভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হচ্ছে। একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকলে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে কোনো বাধাই কাজে আসবে না বলেও এ সময় মন্তব্য করেন তিনি।
