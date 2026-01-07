এনসিপি ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দিলেন মীর আরশাদুল

এনসিপি ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দিলেন মীর আরশাদুল
বিএনপিতে যোগদান করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরের প্রধান সমন্বয়ক মীর আরশাদুল হক।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) দুপুর ২টায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তিনি বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মাধ্যমে বিএনপিতে যোগদান করে দলের প্রাথমিক সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন।
বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
কেএইচ/কেএসআর/এএসএম