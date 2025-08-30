ডাচদের বিপক্ষে আজ শুরু এশিয়া কাপের প্রস্তুতি

ডাচদের বিপক্ষে আজ শুরু এশিয়া কাপের প্রস্তুতি
এই সময়ে বাংলাদেশ দলের সিরিজ খেলার কথা ছিল ভারতীয় দলের বিপক্ষে। কিন্তু রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ভারতীয় দল বাংলাদেশ সফরে আসবে না, অনেক আগেই জানিয়ে দেয়। এর মাঝে নির্ধারিত হলো এশিয়া কাপের সূচিও। কিন্তু একেবারে প্রস্তুতিছাড়া এশিয়া কাপ খেলতে গেলে কেমন করবে বাংলাদেশ?
বাংলাদেশ সব সময়ই এসব সঙ্কটে পাশে পায় জিম্বাবুয়েকে। ফ্রি থাকলে তাদেরকেই ডেকে আনা হয় কিংবা বাংলাদেশ দল গিয়ে তাদের মাঠ থেকে একটা সিরিজ খেলে আসে। এবার এই সময়ে জিম্বাবুয়েরও সূচি ফাঁকা নেই। তাদের নির্ধারিত সূচি রয়েছে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
এ কারণে, এশিয়া কাপের প্রস্তুতিমূলক সিরিজ খেলার জন্য ইউরোপের দেশ নেদারল্যান্ডসকে ডেকে আনলো বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এশিয়া কাপ শুরুর আগে ডাচদের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ থেকে, সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে, সন্ধ্যা ৬টায়।
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এবারের এশিয়া কাপই লিটন দাসের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। তার আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে, প্রস্তুতি পরখ করে দেখতে নেদারল্যান্ডস সিরিজটা হতে পারে দারুণ একটি উপলক্ষ।
সেই প্রস্তুতিকে ঝালাই করতেই এই সিরিজকে লক্ষ্য বানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। যদিও কোচ ফিল সিমন্স একদিন আগে সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, তারা সিরিজ বাই সিরিজ ভাবতে চান। এশিয়া কাপ নয়, নেদারল্যান্ডস যেহেতু একটি আন্তর্জাতিক দল, আন্তর্জাতিক সিরিজ খেলতে নামছে বাংলাদেশ, সে দিকেই লক্ষ্য রাখতে চান।
সে সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, শ্রীলঙ্কায় ঘুরে দাঁড়িয়ে যেভাবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে, সে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চান তারা।
কিন্তু, নেদারল্যান্ডস অধিনায়ক স্কট অ্যাডওয়ার্ডস কিন্তু আলাদা করে হুমকিটা দিয়ে রাখলেন। তিনি বলে রাখলেন বাংলাদেশকে সিরিজে হারাতে চান।
সব মিলিয়ে আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ দলের সামনে প্রত্যয়ী নেদারল্যান্ডস দল। সিরিজটা যত সহজ মনে করা হচ্ছে, ততটা সহজ হয়তো নাও হতে পারে টাইগারদের জন্য। বিশেষ করে পরিসংখ্যানের নিরিখে বাংলাদেশ এগিয়ে থাকলেও ফলগুলো কিন্তু সুখকর বার্তা দেয় না।
এখনও পর্যন্ত ৫বার টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস। চারটিতে জিতেছে, ১টিতে হেরেছে বাংলাদেশ। যে চারটি ম্যাচ জিতেছে, তার মধ্যে একটিতে মাত্র বড় ব্যবধানে (৮ উইকেটে) জয় পেয়েছিল টাইগাররা। বাকি তিনটির মধ্যে একটিতে, ৮ রানে, একটিতে ৯ রানে এবং অন্যটিতে ২৫ রানের ব্যবধানে জিতেছে।
সুতরাং, নেদারল্যান্ডসকে যেভাবে প্রত্যয়ী মনে হলো, তাতে হয়তো কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বীতার মুখোমুখি হওয়া লাগতে পারবে টাইগারদের।
