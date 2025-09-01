নেদারল্যান্ডসকে ১০৩ রানে অলআউট করে দিলো বাংলাদেশ
এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জয় নিশ্চিদত করার রাস্তা মোটামুটি পরিস্কার করে ফেললো বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে নাসুম, তাসকিন আর মোস্তাফিজদের বোলিং তোপের মুখে মাত্র ১০৩ রানে অলআউট হয়েছে ডাচরা।
টস জিতেছিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। টস জিতে তিনি প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই বাংলাদেশের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মুখে পড়ে ডাচ ব্যাটাররা। ওপেনার ভিক্রমজিৎ সিং ও শেষ দিকে আরিয়ান দত্তছাড়া আর কোনো ব্যাটারই ভালোভাবে তাসকিন-নাসুমদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। ভিক্রমজিৎ সিং ২৪ রান করেন। আরিয়ান করেন সর্বোচ্চ ৩০ রান।
শুরুতেই ম্যাক্স ও’দাউদের উইকেট হারিয়ে দুর্দশার শুরু হয় নেদারল্যান্ডসের। ও’দাউদ করেন মাত্র ৮ রান। এরপর তেজা নিদামানুরা আউট হন শূন্য রানে। অধিনায়ক স্কট অ্যাডওয়ার্ডস ৯ রান করে বিদায় নেন মোস্তাফিজুর রহমানের বলে।
মিডল অর্ডারে শারিজ আহমেদ চেষ্টা করেছিলেন ঘুরে দাঁড়ানোর। তবে তার চেষ্টা খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যায়। ১৭ বলে ১২ রান করেন শারিজ। নোয়াহ ক্রোয়েস এবং সিকান্দার জুলফিকার- দু’জনই আউট হন ২ রান করে।
কাইল ক্লেইন করেন ৪ রান। শেষ দিকে আরিয়ান দত্ত কিছুটা ঝড় তোলেন। ২৪ বলে ৩০ রান করে তিনি ডাচদের স্কোর ১০০ পার করে দেন। শেষ ব্যাটার হিসেবে শেখ মেহেদীর বলে বোল্ড হলে নেদারল্যান্ডস ১৭.৩ ওভারে অলআউট হয়ে যায় ১০৩ রানে।
নাসুম আহমেদ সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নেন ১৪ রান দিয়ে। ২টি করে উইকেট নেন তাসকিন আহমেদ এবং মোস্তাফিজুর রহমান। ১টি করে উইকেট নেন মেহেদী হাসান ও তানজিম সাকিব।
