অক্টোবরের প্রথমভাগেই বিসিবি নির্বাচন, কমিশন গঠন করবেন সভাপতি

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:৫৯ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিসিবি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আগেই। বেশ কয়েক মাস ধরেই সে প্রক্রিয়া চলছে। তবে নির্বাচনের দিন-তারিখ চূড়ান্ত করা ছিল বাকি। এছাড়া নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে কারা থাকবেন? নির্বাচন কমিশনারের ভূমিকায় কে কে হবেন? সেগুলো নির্ধারণ করা ছিল না।

আজ ১ সেপ্টেম্বর সিলেটে বিসিবি পরিচালনা পর্ষদের সভায় তা নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং বিসিবি নির্বাচনের সম্ভাব্য দিন-তারিখও ঠিক হয়েছে। নির্বাচন কমিশনারের নাম চূড়ান্ত হয়নি। তবে সেটা বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলামের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনিই ঠিক করবেন কে হবেন বিসিবি পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন কমিশনার!

সিলেটে বিসিবি পরিচালনা পর্ষদ সভা শেষে মিডিয়ার সামনে কথা বলতে এসে বিসিবি পরিচালক নাজমুল আবেদিন ফাহিম জানালেন, নির্বাচনের সম্ভাব্য সূচি হলো অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে। নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন কারা? নির্বাচন কমিশনার হবেন কে কে? কাউন্সিলর তালিকার খবর কী?

সাংবাদিকদের এসব প্রশ্নের জবাবে নাজমুল আবেদিন ফাহিম বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন বাই নেইম এখনো গঠন করা হয়নি। সেটা প্রেসিডেন্টের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলই প্রস্তাব দেবেন নির্বাচন কমিশনার কে হবেন।’

ফাহিম আরও যোগ করেন, আমার ধারণা আমরা হয়তো দুয়েকদিনের মধ্যে সেটা জানতে পারবো।’

বিসিবি নির্বাচনে কাউন্সিলর হবেন কারা? কাউন্সিলরশিপ প্রদানের প্রক্রিয়াই বা কী? তার জবাবে বিসিবি ডিরেক্টর নাজমুল আবেদিন ফাহিম জানান, সেগুলো গঠনতন্ত্র অনুযায়ী চলবে। গঠনতন্ত্রে যেভাবে বলা আছে, সেভাবেই হবে।

কাউন্সিলরশিপ-গঠনতন্ত্রে দিকনির্দেশনা আছে এই ব্যাপারে। কনস্টিটিউশনে দিকনির্দেশনা আছে, আমরা সেটা অনুসরণ করার চেষ্টা করবো এবং সেটাই করবো। বাধ্যবাধকতা আছে কনস্টিটিউশন অনুসরণ করার, সেভাবেই হবে।

