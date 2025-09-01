বিপিএল
‘ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংস’ কমিটির রিপোর্ট রিভিউ করবে নতুন একটি কমিটি
বিপিএলের ‘ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংস’ কমিটির তদন্ত রিপোর্ট আলোর মুখ দেখার আগেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও প্রচার মাধ্যমে তোলপাড়। ‘মারমার, কাটকাট’ অবস্থা। বিপিএলে ব্যাপক দূর্নীতি হয়েছে। ম্যাচ ও স্পট ফিক্সিংয়ের ছাড়াছড়ি। কয়েকজন জাতীয় ক্রিকেটারও নাকি ঐ ফিক্সিংয়ের সাথে জড়িত।
তাদের কাকে কি সাজা দেয়া হবে? তাও চাওর হয়ে গেছে। হাব-ভাবে মনে হচ্ছিল, বিপিএলের দুর্নীতি রোধে বিসিবি তৎপর এবং বড় ধরনের শাস্তির খড়গ নেমে আসছে কারো কারো ওপর। কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন। বিসিবির চিন্তা, ভাবনা ও নেয়া পদক্ষেপ দেখে মনে হয় বিপিএল দূর্নীতির সঠিক তদন্ত শেষে দোষীদের বিচার প্রক্রিয়াটা দীর্ঘ হবে। কিছু হতে হতে লেগে যাবে আরও দীর্ঘ সময়।
আজ সোমবার সিলেটে বিসিবির পরিচালক পর্ষদের সভায় নেয়া সিদ্ধান্ত দেখে মনে হচ্ছে। সভা শেষে বিসিবি পরিচালক নাজমুল আবেদিন ফাহিম মিডিয়ায় যে কথা বলেছেন, তার সারমর্ম হলো বিপিএলের দুর্নীতি রোধে বিসিবি যে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করেছে, সে কমিটির রিপোর্ট জমা পড়লো বিসিবি তা আরও এক প্রস্থ রিভিউ করবে এবং ৪ সদস্যর এক নতুন রিভিউ কমিটিও গঠন করা হয়েছে।
বিসিবি পরিচালক ফাহিম সাংবাদিকদের জানান, বিপিএল সংক্রান্ত যে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি করা হয়েছে, তারা তাদের রিপোর্ট দিয়েছে। এটা আমরা দেখেছি, পেয়েছি— চার সদস্যে বিশিষ্ট একটা কমিটি করা হয়েছে, যারা এটা রিভিউ করবে। বিসিবির এখন করণীয় কী, এখানে যে পরামর্শ আছে বা যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে সে পরিপ্রেক্ষিতে বিসিবির করণীয় কী সেটা বিসিবিকে জানাবে। এখানে অবশ্যই লিগ্যাল সাইডের লোকজনই থাকবে, যারা মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। তারা আমাদের জানাবে বিসিবির করণীয় কী।’
বিসিবির এই রিভিউ কমিটি কি ট্রাইব্যুনাল জাতীয়? ফাহিমের জবাব, নাহ, না! এখানে সবগুলো বিষয়ের সঙ্গে লিগ্যাল ইস্যুজ জড়িত থাকে। সেটাকে কাভার করার জন্য লিগ্যাল সাইডটা দেখা। যারা এক্সপার্ট, তাদের নিয়ে একটা টিম করা হয়েছে। যারা ইমিডিয়েটলি ক্রিকেট বোর্ডের কী করণীয়, কারণ ক্রিকেট বোর্ডও- রিপোর্টে যে রেকমেন্ডশন আছে, যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে সেগুলো নিয়ে কাজ করতে চায়। কারণ এখানে অনেক বিষয় হয়তো থাকতে পারে, যেটা আমাদের ক্রিকেটকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করেছে। সেসব ব্যাপারগুলো যত দ্রুত সম্ভব আইডেন্টিফাই করা এবং আমাদের ওখানে করণীয় কী থাকতে পারে সে বিষয়ে অবগত করবে। ’
