ডাচদের হোয়াইটওয়াশের লক্ষ্যে সন্ধ্যায় মাঠে নামছে বাংলাদেশ

ডাচদের হোয়াইটওয়াশের লক্ষ্যে সন্ধ্যায় মাঠে নামছে বাংলাদেশ
টানা দুই দাপুটে জয়ে সিরিজ নিশ্চিত হয়ে গেছে আগেই। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ জিতেছে ৮ উইকেটে, দ্বিতীয়টিতে জয় পেয়েছে ৯ উইকেটের।
আজ বুধবার তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টি। এটি জিতলেই নেদারল্যান্ডসকে হোয়াইটওয়াশ করতে পারবে বাংলাদেশ। সন্ধ্যা ৬টায় সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে ম্যাচটি।
এই ম্যাচ দিয়েই এশিয়া কাপের প্রস্তুতি শেষ করবে বাংলাদেশ। এরপর ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ খেলবে গ্রুপ-বি তে হংকং, আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। টুর্নামেন্টের পরের ধাপে যেতে হলে সেরা দুইয়ে থেকে গ্রুপ পর্বের খেলা শেষ করতে হবে টাইগারদের।
আজকের ম্যাচে জয় পেলে ৯ মাস পর টি-টোয়েন্টিতে ৩-০ ব্যবধানে কোনো দলকে হোয়াইটওয়াশ করার স্বাদ পাবে বাংলাদেশ। এর আগে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাদেরই ঘরের মাঠে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছিল লাল-সবুজ বাহিনী।
তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ
লিটন দাস (অধিনায়ক), পারভেজ হোসেন ইমন, তানজিদ হাসান তামিম, তাওহিদ হৃদয়, সাইফ হাসান, জাকের আলী অনিক, শামীম পাটোয়ারী, নাসুম আহমেদ, মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন, তানজিম সাকিব, মোস্তাফিজুর রহমান।
এমএইচ/এএসএম