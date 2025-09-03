বেঙ্গালুরু ট্র্যাজেডি
১১ জনের মৃত্যুর ঘটনায় নিরবতা ভাঙলেন কোহলি
বেঙ্গালুরুর এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পদদলিত হয়ে ১১ জনের মৃত্যুর ঘটনায় এতদিন কথা বলেননি বিরাট কোহলি। অবশেষে নির্মম সেই ট্র্যাজেডি নিয়ে মুখ খুলেছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) তারকা ক্রিকেটার। আজ বুধবার এক আবেগঘন বার্তায় নিহতদের পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং আহতদের প্রতি সমর্থন জানান ডানহাতি তারকা ব্যাটার।
আরসিবির প্রকাশিত এক উদ্ধৃতিতে কোহলি বলেন, জীবনে এমন হৃদয়বিদারক মুহূর্তের জন্য কেউ যে প্রস্তুত থাকতে পারে না, ৪ জুনের ঘটনাই তার প্রমাণ। আমাদের ফ্র্যাঞ্চাইজির ইতিহাসে সবচেয়ে আনন্দের দিন হওয়ার কথা ছিল… কিন্তু তা পরিণত হলো এক ট্র্যাজেডিতে। আমি বারবার ভাবছি ও প্রার্থনা করছি, যাদের আমরা হারিয়েছি তাদের পরিবারের জন্য… আর আহত ভক্তদের জন্য। আপনাদের ক্ষতি এখন আমাদের গল্পের অংশ। আমরা একসাথে সামনে এগিয়ে যাবো যত্ন, শ্রদ্ধা ও দায়িত্ব নিয়ে।
দীর্ঘ ১৮ বছরের অপেক্ষা প্রহর শেষ করে ২০২৫ আসরে প্রথমবারের মতো আইপিএল শিরোপা জিতে কোহলির দল আরসিবি। টুর্নামেন্টে প্রথম ট্রফি জিতে হোমভেন্যু চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে গ্রান্ড সেলিব্রেশনের উদ্যোগ নেয় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।
গেল ৪ জুন আরসিবি’র সেই শিরোপা উদযাপন মুহূর্তেই ঘটে যায় এই ট্র্যাজেডি। প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ স্টেডিয়ামে ভিড় জমায় কোহলি ও অন্যান্য খেলোয়াড়দের এক ঝলক দেখার জন্য। হুড়োহুড়ির ফলে প্রাণ হারান ১১ জন এবং আহত হন অনেকে। এরপর গত মাসে আরসিবি ঘোষণা করে, নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে ২৫ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।
ঘটনার সরকারি তদন্তে বলা হয়েছে, পর্যাপ্ত অনুমতি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকা এবং অতিরিক্ত ভিড়ই এই বিশৃঙ্খলার মূল কারণ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ ছড়িয়ে দেওয়ার ফলেই হঠাৎ বিপুল জনসমাগম ঘটে।
পুলিশ স্বীকার করেছে, তারা জনসমাগম সামলাতে মারাত্মকভাবে অপ্রস্তুত ছিল। তদন্তে আরসিবিকেও দায়ী করা হয়েছে, কারণ তারা ভক্তদের বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত হতে উৎসাহিত করেছিল।
গেল ৩ জুন আইপিএল ২০২৫ আসরের ফাইনালে পাঞ্জাব কিংসকে ৬ উইকেটে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে প্রথম শিরোপা জিতেছিল বেঙ্গালুরু।
এমএইচ/