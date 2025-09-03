বুলবুল-তামিমদের সঙ্গে বিসিবি নির্বাচনে দাঁড়াবেন নান্নুও!

বুলবুল-তামিমদের সঙ্গে বিসিবি নির্বাচনে দাঁড়াবেন নান্নুও!
সবার জানা, এবারের বিসিবি নির্বাচনে সভাপতি পদে লড়বেন জাতীয় দলের সাবেক দুই অধিনায়ক আমিনুল ইসলাম বুলবুল এবং তামিম ইকবাল।
তামিম ঢাকার ক্লাব ক্যাটাগরি থেকে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন আগেই। বোর্ড প্রধান হওয়ার ইচ্ছেও ব্যক্ত করেছেন। বিসিবির বর্তমান প্রধান আমিনুল ইসলাম বুলবুল কোনো ক্যাটাগরি নিশ্চিত না করলেও ধারণা করা হচ্ছে তিনি জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কাউন্সিলরদের ক্যাটাগরি ‘বি’ তে নির্বাচন করবেন। শোনা যাচ্ছে, বুলবুল ঢাকা বিভাগ থেকে নির্বাচন করতে পারেন।
এই দুই সাবেক অধিনায়কের বাইরে জাতীয় দলের আরও এক সাবেক অধিনায়ক ও সাবেক প্রধান নির্বাচকেরও নির্বাচন করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অনেকেই ভাবতে পারেন, খেলোয়াড়ী জীবনে বুলবুলের বন্ধু, জাতীয় দলের থাকাকালীন টিম হোটেলের বেশিরভাগ সময়ের রুমমেট, আর তামিম ইকবালের চাচা মানে আকরাম খান হয়তো নির্বাচন করবেন। নাহ! এবারের বিসিবি পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনে হয়তো দেখা যাবে না আকরাম খানকে। তবে এবার প্রথমবারের মতো বোর্ড পরিচালক পদে দাঁড়াচ্ছেন মিনহাজুল আবেদিন নান্নু।
আজ বুধবার দুপুরে জাগো নিউজের সাথে আলাপে দেশের ক্রিকেট ইতিহাসের সব সময়ের অন্যতম সেরা উইলোবাজ নান্নু নিজেই দিয়েছেন এ তথ্য। তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ, এবার বোর্ড নির্বাচনে দাঁড়াতে চাই।’
কোন ক্যাটাগরি থেকে নির্বাচন করবেন? নান্নুর জবাব, ‘ক্যাটাগরি সি থেকে। মানে সার্ভিসেস, ইউনিভার্সিটি, কোয়াব ও জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটারদের দিয়ে সাজানো ক্যাটাগরি সি-তে নির্বাচন করার ইচ্ছে পোষণ করছি।’
বলে রাখা ভালো ‘সি’ ক্যাটাগরিতে ৪৪ কাউন্সিলরের মধ্যে কয়েকজনের দাঁড়ানোর কথা শোনা যাচ্ছে। নান্নুর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এরই মধ্যে দুটি নাম পাওয়া গেছে। সাবেক বিসিবি পরিচালক ও চট্টগ্রামের নামি ক্রীড়া সংগঠক সিরাজউদ্দীন মোহাম্মদ আলমগীর আর দীর্ঘদিন কোয়াবের সদস্য সচিব পদে থাকা সাবেক ক্রিকেটার দেবব্রত পালও নাকি ‘সি’ ক্যাটাগরি থেকে নির্বাচন করতে ইচ্ছুক।
