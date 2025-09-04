কামিন্দু-নিশাঙ্কার ব্যাটে জিম্বাবুয়েকে হারালো শ্রীলঙ্কা

কামিন্দু-নিশাঙ্কার ব্যাটে জিম্বাবুয়েকে হারালো শ্রীলঙ্কা
ওয়ানডে সিরিজে শ্রীলঙ্কার কাছে ২-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচেই দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল স্বাগতিক জিম্বাবুয়ে। কিন্তু হারারের রোমাঞ্চকর ম্যাচে ব্যাটে-বলে নাটকীয়তার পর শেষ হাসি হেসেছে শ্রীলঙ্কা। ৫ বল হাতে রেখে জিম্বাবুয়েকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে তারা।
টস জিতে প্রথমে জিম্বাবুয়েকে ব্যাট করতে পাঠায় শ্রীলঙ্কা। ব্যাট করতে নেমে ব্রায়ান বেনেতের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ভর করে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৭৫ রান সংগ্রহ করে স্বাগতিকরা। জবাবে ১৯.১ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় শ্রীলঙ্কা।
জিম্বাবুয়ের গড়া ১৭৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে একসময় ৯৬ রানে কোনো উইকেট না হারিয়ে বেশ ভালোভাবেই এগোচ্ছিল সফরকারীরা। কিন্তু হঠাৎ ধস নামে। ১২৫ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় লঙ্কানরা। সেখান থেকে কামিন্দু মেন্ডিসের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ৪ উইকেট হাতে রেখে জয় তুলে নেয় শ্রীলঙ্কা।
কামিন্দু মেন্ডিসের ১৬ বলে অপরাজিত ৪১ রানের ইনিংসটিই হয়ে ওঠে ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। শেষ চার ওভারে প্রয়োজন ছিল ৪৬ রান, সেখান থেকে চারটি ছক্কা ও একটি বাউন্ডারিতে ম্যাচ বের করে আনেন তিনি। বিশেষ করে তিনোতেন্দা মাপোসার ১৮তম ওভার থেকে আসে ২৬ রান, যা কার্যত শ্রীলঙ্কার জয় নিশ্চিত করে দেয়।
এর আগে ওপেনার পাথুম নিশাঙ্কা খেলেন ৩২ বলে ঝলমলে ৫৫ রানের ইনিংস। কুসল মেন্ডিসের সঙ্গে তার উদ্বোধনী জুটিতে আসে ৯৬ রান, যা শ্রীলঙ্কাকে শক্ত ভিত এনে দেয়। কুশল মেন্ডিস ৩৫ বলে ৩৮ রান করে আউট হন। যদিও মাঝের ওভারগুলোতে ধসে পড়ে দল, তবে কামিন্দুর ব্যাটে হাসি ফোটে শ্রীলঙ্কা শিবিরে।
এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নামা জিম্বাবুয়ের পক্ষে ব্রায়ান বেনেত খেলেন অসাধারণ এক ইনিংস। ৫৭ বলে ৮১ রান করে দলকে লড়াকু স্কোরে পৌঁছে দেন তিনি। ১২টি বাউন্ডারিতে সাজানো ছিল তার ইনিংস।
ইনিংসের শুরুতে ভাগ্য সহায় থাকলেও পরে চমৎকার শট খেলে দলের হাল ধরেন বেনেত। শেষ দিকে দুশমন্তে চামিরার ইয়র্কারে বোল্ড হয়ে বিদায় নেন তিনি। এছাড়া জিম্বাবুয়ের হয়ে ২৮ রান করেন সিকান্দার রাজা, ১৭ রান করেন রায়ান বার্ল।
লঙ্কান বোলারদের মধ্যে সেরা ছিলেন চামিরা, নেন ৩ উইকেট। পাওয়ারপ্লেতে যেমন কার্যকর ছিলেন, তেমনি ডেথ ওভারেও ইয়র্কারে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখেন তিনি।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
জিম্বাবুয়ে: ১৭৫/৭, ২০ ওভার (ব্রায়ান বেনেত ৮১, সিকান্দার রাজা ২৮; দুশমন্তে চামিরা ৩/৩০)
শ্রীলঙ্কা: ১৭৭/৬, ১৯.১ ওভার (নিশাঙ্কা ৫৫, কামিন্দু ৪১*, কুশল মেন্ডিস ৩৮; এনগারাভা ২/১৯)
ফল: শ্রীলঙ্কা ৪ উইকেটে জয়ী। ম্যাচ সেরা: কুশল মেন্ডিস।
আইএইচএস/এএসএম