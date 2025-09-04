দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ দলে ১৭ বছর বয়সী তারকা

দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ দলে ১৭ বছর বয়সী তারকা
আসন্ন নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো ডাক পেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কিশোরী ক্রিকেটার কারাবো মেসো। মাত্র ১৭ বছর বয়সী এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটার এখন পর্যন্ত ২টি ওয়ানডে খেলেছেন এবং মোট সাতটি আন্তর্জাতিক ম্যাচের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। এবারই সিনিয়র দলের হয়ে তার প্রথম বিশ্বকাপ হলেও এর আগে দুটি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ এবং এ বছর স্টেইন সিটির হয়ে জিতেছেন এসএ২০ স্কুলস শিরোপা।
মেসোর পাশাপাশি এবারের নারী বিশ্বকাপে প্রথমবার খেলবেন অফ-স্পিন অলরাউন্ডার নন্দুমিসো শাঙ্গাসে, যিনি চলতি বছরের মে মাসে জাতীয় দলে ফিরেছিলেন। এছাড়া আনেকে বোশ, নাদিন ডি ক্লার্ক ও আনারি ডেরক্সেন ওয়ানডে বিশ্বকাপের দলে প্রথমবার ডাক পেয়েছেন, যদিও তারা এর আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে ছিলেন।
দক্ষিণ আফ্রিকার ১৫ সদস্যের দল নেতৃত্ব দেবেন অভিজ্ঞ ওপেনার লরা উলভার্ট। দলে আছেন বিশ্বমঞ্চে পরীক্ষিত ক্রিকেটাররাও—মারিয়ান ক্যাপ, সুনে লুস, ক্লোয়ে ট্রায়ন ও আয়াবোঙ্গা খাকা, যারা আগের আসরে দলকে সেমিফাইনালে তুলতে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন।
তবে জায়গা হয়নি সাবেক অধিনায়ক ডেন ফন নিইকির্কের। তিনি ট্রেনিং ক্যাম্পে ছিলেন, তবে তার আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তন আরও সময় নিতে পারে।
এই বিশ্বকাপ হবে নতুন প্রধান কোচ মান্ডলা মাশিম্বিইয়ের অধীনে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম বড় টুর্নামেন্ট। তার সময়টাতে দলটা ওঠানামা করলেও সাম্প্রতিক সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ জিতেছে প্রোটিয়ারা।
দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথমে পাকিস্তান সফরে যাবে, যেখানে ১৬ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে তারা। এরপর ভারতে গিয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু করবে বিশ্বকাপ অভিযান। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে টানা দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল এবং দুটি ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলা দক্ষিণ আফ্রিকার এবার লক্ষ্য শিরোপা জয় করা।
দক্ষিণ আফ্রিকার নারী দল (ওয়ানডে বিশ্বকাপ)
লরা উলভার্ট (অধিনায়ক), আনেকে বোশ, তাজমিন ব্রিটস, নাদিন ডি ক্লার্ক, আনারি ডেরক্সেন, সিনালো জাফতা, মারিয়ান ক্যাপ, আয়াবোঙ্গা খাকা, মাসাবাতা ক্লাস, সুনে লুস, কারাবো মেসো, ননকুলুলেকো ম্লাবা, তুমি সেখুখুনে, নন্দুমিসো শাঙ্গাসে, ক্লোয়ে ট্রায়ন।
ট্রাভেলিং রিজার্ভ: মিয়ানে স্মিট।
