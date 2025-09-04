আইপিএলে তিন হ্যাটট্রিকের রেকর্ড গড়া ভারতীয় স্পিনার অবসরে

আইপিএলে তিন হ্যাটট্রিকের রেকর্ড গড়া ভারতীয় স্পিনার অবসরে
অবশেষে ২৫ বছরের দীর্ঘ ক্রিকেট ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছেন ভারতীয় ক্রিকেটার অমিত মিশ্রা। আজ বৃহস্পতিবার ৪২ বছর বয়সে ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন এই লেগ স্পিনার।
আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ২২টি টেস্টে ৭৬ উইকেট, ৩৬টি ওয়ানডেতে ৬৪ উইকেট ও ১০টি টি-টোয়েন্টিতে ১৬ উইকেট নিয়েছেন মিশ্রা। বারবার চোট পাওয়া ও নতুন প্রজন্মের ক্রিকেটারদের সুযোগ করে দেওয়ার ইচ্ছা থেকেই অবসরের সিদ্ধান্ত নেন ১৯৮২ সালে দিল্লিতে জন্ম নেওয়া এই তারকা স্পিনার।
অবসর বার্তায় মিশ্রা বলেন, ‘আমার জীবনের এই ২৫ বছর ক্রিকেটে কাটানো ছিল একেবারেই স্মরণীয়। আমি গভীর কৃতজ্ঞ বিসিসিআই, প্রশাসন, হরিয়ানা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন, সাপোর্ট স্টাফ, আমার সতীর্থরা এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি, যারা সবসময় আমার পাশে ছিলেন। সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ জানাতে চাই ভক্তদের; যাদের ভালোবাসা ও সমর্থন আমার প্রতিটি ম্যাচকে বিশেষ করে তুলেছে। ক্রিকেট আমাকে অসংখ্য স্মৃতি ও অমূল্য শিক্ষা দিয়েছে, মাঠে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তই আমার জীবনের সম্পদ হয়ে থাকবে।’
২০০৩ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় সিরিজে ওয়ানডে খেলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শুরু হয় মিশ্রার। ২০০৮ সালে মোহালিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্টে অভিষেক ম্যাচেই পাঁচ উইকেট শিকার করেন। এরপর ২০১৩ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১৮ উইকেট নিয়ে জাভাগল শ্রীনাথের বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করেন।
২০১৪ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৬ ম্যাচে ১০ উইকেট নেন মিশ্রা। ওই আসরে শ্রীলঙ্কার কাছে ৬ উইকেটে হেরে রানার্স আপ হয় ভারত।
২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শেষবার মাঠে নামেন মিশ্রা। এরপর দেশীয় ক্রিকেট এবং আইপিএলে খেলা চালিয়ে যান তিনি। তার শেষ ম্যাচ ছিল আইপিএল ২০২৪ আসরে লখনউ সুপার জায়ান্টসের হয়ে রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে। আইপিএল ইতিহাসে সপ্তম সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি এই বোলার ১৬২ ম্যাচে ১৭৪ উইকেট নিয়েছেন; ২৩.৮২ গড়ে এবং ৭.৩৭ ইকোনমি রেটে।
আইপিএলে তিনটি হ্যাটট্রিক করা একমাত্র বোলার মিশ্রা। তার হ্যাটট্রিকগুলো আসে তিনটি আলাদা দলের হয়ে; ২০০৮ সালে দিল্লি ডেয়ারডেভিলস, ২০১১ সালে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব ও ২০১৩ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে।
অবসরের পর কোচিং, ধারাভাষ্য এবং তরুণ ক্রিকেটারদের পরামর্শ দেওয়ার মাধ্যমে ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকার ইচ্ছে পোষণ করেছেন মিশ্রা।
