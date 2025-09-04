যুক্তরাজ্যে ধর্ষণের অভিযোগ, নির্দোষ প্রমাণিত হলেন পাকিস্তান তারকা
যুক্তরাজ্যে আনা ধর্ষণের অভিযোগ থেকে পুরোপুরি খালাস পেয়েছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার হায়দার আলি। যুক্তরাজ্য ছাড়তে এখন আর কোনো বাধা নেই পাক তারকার।
গত মাসে হায়দার আলিকে গ্রেফতার করেছিল গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ (জিএমপি)। তবে তদন্তে তার অপরাধের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি বিধায় সব অভিযোগ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। তবে পাকিস্তানে ফেরার পর এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, সে সিদ্ধান্ত পরে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
শুরুতে গ্রেফতার হলেও বেশিদিন কারাগারে থাকতে হয়নি হায়দার আলিকে। জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি। তবে পাকিস্তানের ‘এ’ দলের (শাহিনস) সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলতে যেতে পারেননি হায়দার, থাকতে হয়েছে যুক্তরাজ্যেই। অবশেষে সেই দেশও ছাড়ার স্বাধীনতা পেলেন পাক তারকা।
জিএমপি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আমরা এ ধরনের অভিযোগকে সবসময় গুরুত্ব সহকারে দেখি এবং প্রতিটি ঘটনাকে যথাযথভাবে তদন্ত করি। সব প্রমাণ পর্যালোচনা শেষে বর্তমানে তদন্ত সমাপ্ত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন কোনো তথ্য পাওয়া গেলে আমরা আবারও বিষয়টি খতিয়ে দেখবো।
২৪ বছর বয়সী হায়দার পাকিস্তান শাহিনসের সঙ্গে ইংল্যান্ড সফরে যান। সেখানে বেকেনহ্যাম ও হোভেতে সিলেক্ট একাদশের বিপক্ষে খেলেন তিনি। ৩ আগস্ট বেকেনহ্যামে একটি ম্যাচ চলাকালীন জিএমপি কর্মকর্তারা মাঠে গিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।
হায়দার পাকিস্তানের হয়ে এখন পর্যন্ত ২টি ওয়ানডে এবং ৩৫টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। ২০২০ সালের পিএসএলে পেশোয়ার জালমির হয়ে ব্যাট হাতে দাপুটে পারফরম্যান্স দিয়ে আলোচনায় আসেন। ওই আসরে ২৩৯ রান করেন ১৫৭ স্ট্রাইক রেটে। একই বছর জাতীয় দলেও ডাক পান। ম্যানচেস্টারেই অভিষেক ম্যাচে ৩৩ বলে ৫৪ রান করে পাকিস্তানকে জয় এনে দেন হায়দার।
এরপর পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতার অভাবে বারবার দল থেকে বাদ পড়েন হায়দার। তবে প্রতিভা ও আক্রমণাত্মক ব্যাটিং তাকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টিকিয়ে রেখেছে। যে কারণে ‘শাহিনস’ হয়ে খেলছেন হায়দার।
এমএইচ/জেআইএম