নতুন রানমেশিন ব্রিটজকে, প্রোটিয়াদের বড় সংগ্রহ

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:০৮ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চলতি বছরেরই ফেব্রুয়ারিতে ওয়ানডে অভিষেক। লাহোরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৫০ রানের ইনিংস দিয়ে শুরু। এরপর আর থামাথামির নাম নেই ম্যাথিউ ব্রিটজকের। অল্প কদিনেই নিজেকে পরিণত করেছেন রানমেশিনে।

অভিষেকের পর টানা পঞ্চম ওয়ানডেতে পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস খেললেন ব্রিটজকে। গড় দাঁড়িয়েছে ৯৪.৫০! ২৬ বছর বয়সী ব্যাটারের ক্যারিয়ার ছুটছে স্বপ্নের মতো।

লর্ডসে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৮৫ রানের আরেকটি ঝকঝকে ইনিংস উপহার দিয়েছেন ব্রিটজকে। দক্ষিণ আফ্রিকা তুলেছে ৮ উইকেটে ৩৩০ রান।

টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৯৩ রানে ৩ উইকেট হারালেও এরপর ব্রিটজকে-ত্রিস্তান স্টাবসের ব্যাটে চড়ে বড় সংগ্রহ গড়েছে প্রোটিয়ারা। এই দুজন চতুর্থ উইকেটে ১২৬ বলে গড়েন ১৪৭ রানের জুটি।

ব্রিটজকে ৭৭ বলে করেন ৮৫ রান। স্টাবসের ব্যাট থেকে আসে ৬২ বলে ৫৮। এর আগে ওপেনার রায়ান রিকেলটন ৩৩ বলে ৩৫ আর এইডেন মার্করাম ৬৪ বলে করেন ৪৯।

শেষদিকে ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ২০ বলে ৩টি করে চার-ছক্কায় দ্রুতগতিতে তোলেন ৪২ রান। করবিন বসচ ২৯ বলে অপরাজিত থাকেন ৩২ রানে।

জোফরা আর্চার ৬২ রানে শিকার করেন ৪টি উইকেট।

এমএমআর

