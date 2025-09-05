বিশ্বকাপ ইতিহাসে সবচেয়ে কম মূল্যে টিকিট এবার

বিশ্বকাপ ইতিহাসে সবচেয়ে কম মূল্যে টিকিট এবার
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের টিকিট বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) থেকে চার দিনের প্রি-সেল উইন্ডোতে বিক্রি শুরু হয়েছে। টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ধরা হয়েছে মাত্র ১০০ রুপি (প্রায় ১.১৪ ডলার), যা আইসিসি আয়োজিত কোনো বৈশ্বিক টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে কম।
তুলনা করলে দেখা যায়, আগের আসর ২০২২ সালে নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত নারী বিশ্বকাপে শিশুদের জন্য টিকিটের দাম ছিল ৭ নিউজিল্যান্ড ডলার এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ১৭ নিউজিল্যান্ড ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা যথাক্রমে প্রায় ৩৫০ রুপি (৪.৪৫ ডলার) ও ৮৫০ রুপি (১০ ডলার)। অর্থাৎ এবারের টিকিটের দাম আগের চেয়ে প্রায় সাড়ে আট গুণ কম।
এবারের বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটিতে ভারত ও শ্রীলঙ্কার উদ্বোধনী ম্যাচ দিয়ে। অংশ নিচ্ছে মোট আট দল-আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কা ছাড়াও পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা।
শুধু টিকিটই নয়, পুরস্কার অর্থেও বড় পরিবর্তন এনেছে আইসিসি। এবারের বিশ্বকাপে মোট ১৩.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরস্কার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যা ২০২২ আসরের ৩.৫ মিলিয়ন ডলারের প্রায় চার গুণ।
এমএমআর