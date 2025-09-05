ত্রিদেশীয় সিরিজ
টস জিতে ব্যাটিংয়ে আফগানিস্তান
শারজায় ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাটিং বেছে নিয়েছে আফগানিস্তান।
সিরিজে ৩ ম্যাচে ২ জয় নিয়ে দুই নম্বর অবস্থানে আফগানিস্তান। ৪ ম্যাচে ৩ জয় নিয়ে শীর্ষে পাকিস্তান। তিন ম্যাচের একটিও জিততে পারেনি আরব আমিরাত।
আরব আমিরাত একাদশ
মোহাম্মদ ওয়াসিম (অধিনায়ক), মোহাম্মদ জোহাইব, আসিফ খান, আলিশান শারাফু, রাহুল চোপড়া, হর্ষিত কৌশিক, হায়দার আলি, মোহাম্মদ ফারুক, মোহাম্মদ রহিদ, জুনাওেয়দ সিদ্দিকি, সিমরানজিত সিং।
আফগানিস্তান একাদশ
রহমানুল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, করিম জানাত, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, নুর আহমেদ, গুলবাদিন নাইব, শরফুউদ্দিন আশরাফ, মোহাম্মদ ইশাক, মুজিব উর রহমান, ফরিদ আহমেদ, আবদুল্লাহ আহমেদজাই।
