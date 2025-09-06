ত্রিদেশীয় সিরিজ
ফাইনালের আগে শ্বাসরুদ্ধকর জয় আফগানিস্তানের
ত্রিদেশীয় সিরিজে লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে শ্বাসরুদ্ধকর ৪ রানের জয় পেয়েছে আফগানিস্তান।
শুক্রবার শারজাহ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ৪ উইকেটে ১৭০ রান করে আফগানিস্তান। জবাবে আমিরাত আটকে যায় নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬৬ রানে।
জয়ের জন্য শেষ ওভারে আমিরাতের দরকার ছিল ১৭ রানের। স্ট্রাইকপ্রান্তে ছিলেন আসিফ খান, অন্য প্রান্তে হার্ষিত কৌশিক। বল হাতে আসেন আফগানিস্তানের ফরিদ আহমেদ।
ফরিদের প্রথম বলে চার, দ্বিতীয় বলে ছক্কা হাঁকান আসিফ খান। অর্থাৎ প্রথম দুই বলেই আসে ১০ রান। তৃতীয় বলে দৌড়ে ২ রান নেন আসিফ। কিন্তু চতুর্থ ও পঞ্চম বল ডট দেন আফগান বাঁহাতি পেসার। শেষ বলে জয়ের জন্য ৫ রান দরকার হলেও ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে ক্যাচ হয়ে যান আসিফ। ফলে ৪ রানের জয় পায় আফগানিস্তান।
এদিন আফগানদের হয়ে অধিনায়ক ইব্রাহিম জাদরান ৩৫ বলে ৪৮, রহমানুল্লাহ গুরবাজ ৩৮ বলে ৪০, করিম জানাত ১৪ বলে ২৮, গুলবাদিন নাইব ১৪ বলে ২০ ও আজমতউল্লাহ ওমরজাই ৯ বলে ১৪ রান করেন।
আমিরাতের হয়ে অধিনায়ক মোহাম্মদ ওয়াসিম ২৯ বলে ৪৪, আসিফ খান ২৮ বলে ৪০, আলিশান শারাফু ২৩ বলে ২৭, মোহাম্মদ জুহাইব ১৯ বলে ২৩ রান করেন।
আগামীকাল রোববার ফাইনালে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে আফগানিস্তান।
অন্যদিকে ৪ ম্যাচের সবগুলোতে হেরে খালি হাতেই সিরিজ বিদায় নিয়েছে স্বাগতিক আরব আমিরাত।
এমএইচ/