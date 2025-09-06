নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ ২০২৫
ভারতের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কট পাকিস্তানের মেয়েদের
গেল ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন ট্রফির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেননি ভারতীয় ক্রিকেটাররা। নিরপেক্ষ ভেন্যু আরব আমিরাতে নিজেদের সবগুলো ম্যাচ খেলেছিল ভারত। সেই ঘটনার ধারাবাহিতকতায় এবার ২০২৫ নারী বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে পাকিস্তানের মেয়েরা।
আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর শুরু হবে আইসিসি নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসর। টুর্নামেন্টটি যৌথভাবে আয়োজন করবে ভারত ও শ্রীলঙ্কা। উদ্বোধনী ম্যাচেও মুখোমুখি দুই আয়োজক দেশ।
ভারতের গুয়াহাটিতে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচের আগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হবে। সেখানেই অংশ নেবে না পাকিস্তানের মেয়েরা। ফাতিমা সানার দল সবগুলো ম্যাচ খেলবে শ্রীলঙ্কায়।
পাকিস্তানি মেয়েদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়ার খবরটি জানা গেছে দেশটির সংবাদমাধ্যম জিও সুপার- এর এক প্রতিবেদনে।
অন্য সংবাদমাধ্যম জিও নিউজের সূত্র অনুযায়ী, পাকিস্তানের অধিনায়ক ফাতিমা সানা বা কোনো দলীয় প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে ভারতের কোনো অংশগ্রহণ করবেন না।
আগামী তিন বছর আইসিসি টুর্নামেন্টে একে অপরের দেশে খেলতে যাবে না, সম্প্রতি এমন সিদ্ধান্তে সম্মত হয়েছে ভারত-পাকিস্তান।
মূলত, রাজনৈতিক উত্তেজনা দুই দেশের ক্রীড়া সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। যার ফলে ভারত ২০০৮ সাল থেকে পাকিস্তান সফর করেনি। যদিও ২০২৩ পুরুষ ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে এসেছিল পাকিস্তান দল।
এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের সব ম্যাচ হবে কলম্বোর আর. প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে। একই ভেন্যুতে ২৯ অক্টোবর সেমিফাইনাল এবং ২ নভেম্বর ফাইনালও আয়োজন করবে, যদি পাকিস্তান সে পর্যন্ত যায়।
পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচ হবে ২ অক্টোবর বাংলাদেশের বিপক্ষে। পাকিস্তান ও ভারত ম্যাচটি নির্ধারিত হয়েছে ৫ অক্টোবর।
আইসিসি নারী বিশ্বকাপ ২০২৫ এ পাকিস্তান স্কোয়াড
ফাতিমা সানা (অধিনায়ক), মুনিবা আলি সিদ্দিকি (সহ-অধিনায়ক), আলিয়া রিয়াজ, ডায়ানা বাইগ, আইমান ফাতিমা, নাশরা সুন্দু, নাতালিয়া পারভাইজ, ওমাইমা সোহেল, রামিন শামিম, সাদাফ শামাস, সাদিয়া ইকবাল, শাওয়াল জুলফিকার, সিদরা আমিন, সিদরা নাওয়াজ (উইকেটরক্ষক) ও সায়েদা আরব শাহ।
