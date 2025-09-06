বাঁচামরার ম্যাচে টস জিতে শ্রীলঙ্কাকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো জিম্বাবুয়ে

বাঁচামরার ম্যাচে টস জিতে শ্রীলঙ্কাকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো জিম্বাবুয়ে
তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি জিতেছে শ্রীলঙ্কা। ফলে হারারেতে আজ (শনিবার) দ্বিতীয় ম্যাচটি জিম্বাবুয়ের জন্য বাঁচামরার লড়াই।
এই ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিং বেছে নিয়েছেন জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক সিকান্দার রাজা। অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা আগে ব্যাট করবে।
শ্রীলঙ্কা একাদশ
পাথুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস, কামিল মিশারা, নুয়ানিদু ফার্নান্ডো, চারিথ আসালাঙ্কা, কামিন্দু মেন্ডিস, দাসুন শানাকা, দুশান হেমন্ত, মাহিশ থিকসানা, বিনুরা ফার্নান্ডো, দুশমন্ত চামিরা।
জিম্বাবুয়ে একাদশ
ব্রায়ান বেনেট, তাদিওয়ানাশে মারুমানি, শন উইলিয়ামস, সিকান্দার রাজা (অধিনায়ক), রায়ান বার্ল, তাসিঙ্গা মুসেকিওয়া, ব্র্যাড ইভান্স, তিনোতেন্দা মাপোসা, রিচার্ড এনগারাভা, ব্লেসিং মুজারাবানি।
