শ্রীলঙ্কাকে মাত্র ৮০ রানে গুটিয়ে দিলো জিম্বাবুয়ে

শ্রীলঙ্কাকে মাত্র ৮০ রানে গুটিয়ে দিলো জিম্বাবুয়ে
টি-টোয়েন্টিতে নিজেদের ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন সংগ্রহের রেকর্ডে নাম লেখালো শ্রীলঙ্কা। হারারেতে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ১৭.৪ ওভারে তাদের মাত্র ৮০ রানে গুটিয়ে দিয়েছে জিম্বাবুয়ে।
এর আগে ২০২৪ সালের জুনে নিউইয়র্কে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৭৭ রানে অলআউট হয়েছিল শ্রীলঙ্কা। যেটি এখন পর্যন্ত তাদের ইতিহাসের সর্বনিম্ন।
টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই জিম্বাবুইয়ান বোলারদের তোপের মুখে পড়ে শ্রীলঙ্কা। ২৪ রানে তারা হারিয়ে বসে তিন টপঅর্ডার কুশল মেন্ডিস (১), পাথুম নিশাঙ্কা (৮) আর নুয়ানিদু ফার্নান্ডোকে (১)। বল সমান ২০ করে আউট হন কামিল মিশরা।
পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে ৩৭ রান তোলে ৪ উইকেট হারিয়ে। কামিন্দু মেন্ডিস ০ আর দাসুন শানাকা ২১ বল খেলে করেন ১৫ রান। অধিনায়ক চারিথ আসালাঙ্কার ব্যাট থেকে আসে ২৩ বলে ১৮।
জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা মাত্র ১১ রানে ৩টি আর ব্র্যাড ইভান্স ১৫ রানে শিকার করেন ৩ উইকেট। ১৪ রানে ২ উইকেট নেন ব্লেসিং মুজারাবানি।
তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি জিতেছে শ্রীলঙ্কা। ফলে হারারেতে আজ (শনিবার) দ্বিতীয় ম্যাচটি জিম্বাবুয়ের জন্য বাঁচামরার লড়াই।
এমএমআর