উদ্বোধনী ম্যাচে বিশাল জয়ে এশিয়া কাপ শুরু আফগানিস্তানের

উদ্বোধনী ম্যাচে বিশাল জয়ে এশিয়া কাপ শুরু আফগানিস্তানের
২০২৫ এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টির উদ্বোধনী ম্যাচেই দাপট দেখালো আফগানিস্তান। হংকংকে ৯৪ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে রশিদ খানের দল।
আবুধাবিতে প্রথমে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ১৮৮ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর দাঁড় করায় আফগানিস্তান। জবাবে পুরো ২০ ওভার খেললেও ৯ উইকেটে ৯৪ রানের বেশি করতে পারেনি হংকং।
১৮৯ রানের লক্ষ্য তাড়ায় ২২ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে হংকং। চার ব্যাটারের মধ্যে দুইজন হন রানআউট।
এরপর বাবর হায়াত আর অধিনায়ক ইয়াসিম মোর্তজাই যা একটু লড়াই করেছেন। বাবর ৪৩ বলে করেন ৩৯ রান। ইয়াসিমের ব্যাট থেকে আসে ২৬ বলে ১৬। বাকি ব্যাটারদের কেউ দুই অংকও ছুঁতে পারেননি।
গুলবাদিন নাইব মাত্র ৮ রান দিয়ে শিকার করেন ২ উইকেট। ফজলহক ফারুকি ২ উইকেট পান ১৬ রানের বিনিময়ে।
এর আগে সেদিকুল্লাহ অতল একটা প্রান্ত ধরে শেষ ওভার পর্যন্ত খেলে গেলেন, শেষদিকে নেমে ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই। দুজনের ফিফটিতে ভর করে ৬ উইকেটে ১৮৮ রান তোলে আফগানিস্তান।
আবুধাবিতে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং বেছে নিয়েছিল আফগানরা। অতলের ব্যাটে শুরুটা ভালো হলেও এরপর টানা দুই ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে আফগানিস্তান। একটি ওভার হয় মেইডেনও।
ইনিংসের তৃতীয় ওভারে পেসার আয়ুশ শুক্লার প্রথম বলে ছক্কা হাঁকিয়ে পরের বলেই উইকেট দিয়ে আসেন রহমানুল্লাহ গুরবাজ (৫ বলে ৮)।
পরের ওভারে আতিক ইকবাল উইকেটরক্ষকের ক্যাচ বানান ইব্রাহিম জাদরানকে (৪ বলে ১)। ওই ওভারটি মেইডেন নেন হংকং পেসার। ২৬ রানে ২ উইকেট হারায় আফগানিস্তান। পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে মোটে ৪১ রান তুলতে পারে রশিদ খানের দল।
তৃতীয় উইকেটে অতল আর মোহাম্মদ নবি ৪১ বলে ৫১ রানের জুটি। ১০ ওভারে ২ উইকেটে ৭৭ রান তোলে আফগানিস্তান।
১১তম ওভারে বল হাতে নিয়েই প্রথম ডেলিভারিতে নবিকে শিকার করেন অফস্পিনার কিনচিত শাহ। ২৬ বলে ৩৩ করে ফেরেন নবি। নিজের দ্বিতীয় ওভারে গুলবাদিন নাইবকেও (৮ বলে ৫) তুলে নেন কিনচিত। একশর আগে (৯৫ রানে) ৪ উইকেট হারায় আফগানরা।
একটা প্রান্ত ধরে এগিয়ে চলা অতল ৪১ বলে ফিফটি পূরণ করেন। ক্রিজে এসেই ঝড় তোলেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই। চার-ছক্কায় মাঠ মাতানো এই অলরাউন্ডারের ফিফটি আসে মাত্র ২০ বলে। ২১ বলে ২ চার আর ৫ ছক্কায় ৫৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন তিনি।
অতল ৫২ বলে ৭৩ রানে অপরাজিত থাকেন। ৬ চার আর ৩টি ছক্কায় সাজানো ছিল আফগান ওপেনারের ইনিংস।
হংকংয়ের কিনচিত শাহ আর আয়ুশ শুক্লা নেন দুটি করে উইকেট।
