মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয় ভারত, আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ পাকিস্তানের

মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয় ভারত, আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ পাকিস্তানের
খেলার মাঠে নিয়মরক্ষার ভদ্রতাও দেখালো না ভারত। এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টিতে ভারতের কাছে পাকিস্তানের হার নিয়ে যতটা না আলোচনা হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি আলোচনা এখন ভারতীয় ক্রিকেটারদের আচরণ নিয়ে।
ম্যাচের আগে টসের সময় সাধারণত দুই দলের অধিনায়ক হাত মেলান। ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব সেটা করেননি। এমনকি এবার প্রকাশ্যে এলো অবাক করার মতো খবর, খেলা শুরুর আগেই নাকি ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে এ বিষয়ে জানানো হয়েছিল।
ম্যাচের পরও পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলায়নি ভারতীয়রা। পাকিস্তান দল ভারতীয় ড্রেসিংরুমের সামনে সৌহার্দ্য প্রকাশের জন্য গিয়েছিল, কিন্তু তাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।
ভারতের এই সিদ্ধান্ত বিশ্ব ক্রিকেটে বড় আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ম্যাচের পর ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার ব্যাখ্যা দেন যে, হাত না মেলানো ছিল পহেলগাম হামলায় নিহতদের প্রতি ভারতীয় খেলোয়াড়দের শ্রদ্ধা নিবেদনের অংশ। তবে ভারতের এই আচরণকে ‘খেলোয়াড়সুলভ নয়’ বলে উল্লেখ করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে।
পিসিবি এক বিবৃতিতে জানায়, টসের সময় রেফারিও সূর্যকুমারের সঙ্গে সালমানকে হাত না মেলাতে বলেন।
পিসিবি আরও নিশ্চিত করেছে যে, ম্যাচ পরবর্তী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান অংশ নেননি। এটি ছিল ভারতের আচরণের বিরুদ্ধে একধরনের প্রতিবাদ।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘সালমান আলি আগা পুরস্কার বিতরণীতে অংশ নেননি, কারণ উপস্থাপকও একজন ভারতীয় ছিলেন।’
এমএমআর/জিকেএস