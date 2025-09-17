  2. খেলাধুলা

দলে ফিরেই ম্যাচসেরা নাসুম

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:১৮ এএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দলে ফিরেই ম্যাচসেরা নাসুম
নাসুমের দুর্দান্ত বোলিংয়েই হাত খুলতে পারেনি আফগানরা

এশিয়া কাপে আগের দুই ম্যাচে একাদশেই জায়গা হয়নি। দলে ফিরেই ঝলক দেখালেন নাসুম আহমেদ। বাঁহাতি এই স্পিনার আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাঁচামরার লড়াইয়ে বাংলাদেশের জয়ের নায়ক।

৪ ওভারে একটি মেইডেনহ মাত্র ১১ রান দিয়ে ২টি উইকেট শিকার করেন নাসুম। টপঅর্ডারে সেরা তিন ব্যাটারের দুজনকে (সেদিকুল্লাহ অতল আর ইব্রাহিম জাদরান) এলবিডব্লিউ করেন নাসুম।

নাসুমের দুর্দান্ত বোলিংয়েই হাত খুলতে পারেনি আফগানরা। ফলে ম্যাচ গড়ায় শেষ ওভার পর্যন্ত। বাংলাদেশও ১৫৪ রানের মাঝারি পুঁজি নিয়ে পেয়েছে ৮ রানের রুদ্ধশ্বাস জয়।

এমএমআর/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।