দলে ফিরেই ম্যাচসেরা নাসুম
এশিয়া কাপে আগের দুই ম্যাচে একাদশেই জায়গা হয়নি। দলে ফিরেই ঝলক দেখালেন নাসুম আহমেদ। বাঁহাতি এই স্পিনার আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাঁচামরার লড়াইয়ে বাংলাদেশের জয়ের নায়ক।
৪ ওভারে একটি মেইডেনহ মাত্র ১১ রান দিয়ে ২টি উইকেট শিকার করেন নাসুম। টপঅর্ডারে সেরা তিন ব্যাটারের দুজনকে (সেদিকুল্লাহ অতল আর ইব্রাহিম জাদরান) এলবিডব্লিউ করেন নাসুম।
নাসুমের দুর্দান্ত বোলিংয়েই হাত খুলতে পারেনি আফগানরা। ফলে ম্যাচ গড়ায় শেষ ওভার পর্যন্ত। বাংলাদেশও ১৫৪ রানের মাঝারি পুঁজি নিয়ে পেয়েছে ৮ রানের রুদ্ধশ্বাস জয়।
এমএমআর/এএমএ