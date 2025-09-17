দুই জয়েও কাটেনি ঝুঁকি, বাংলাদেশ এখন তাকিয়ে শ্রীলঙ্কার দিকে

দুই জয়েও কাটেনি ঝুঁকি, বাংলাদেশ এখন তাকিয়ে শ্রীলঙ্কার দিকে
হারলেই বিদায়, জিতলে সম্ভাবনা টিকে থাকবে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে এই ছিল বাংলাদেশের সমীকরণ। আবুধাবিতে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে আফগানদের ৮ রানে হারিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে বাংলাদেশ। টিকে রয়েছে সুপার ফোরের দৌড়ে।
তবে তিন ম্যাচের দুটি জিতেও সুপার ফোর এখনও নিশ্চিত নয় টাইগারদের। এখন বাংলাদেশের তাকিয়ে থাকতে হবে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তানের ম্যাচের দিকে। টাইগার সমর্থকরা কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করবেন, বৃহস্পতিবার আফগানরা যেন শ্রীলঙ্কার কাছে হারে। নাহলে বাংলাদেশের দুই জয় কোনো কাজেই আসবে না।
এই সমস্যাটা হয়েছে মূলত রানরেটের কারণে। রানরেটে আফগানিস্তান (২.১৫০), শ্রীলঙ্কার (১.৫৪৬) থেকে বেশ পিছিয়ে বাংলাদেশ (-০.২৭০)। ফলে আফগানিস্তান লঙ্কানদের সঙ্গে যে কোনো ব্যবধানে জিতলেই বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার সমান ৪ পয়েন্ট হয়ে যাবে। রানরেটে এগিয়ে থাকায় সুপার ফোরে যাবে আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা। বাদ পড়বে বাংলাদেশ।
যদি শ্রীলঙ্কা জেতে, তবে তাদের হবে ৬ পয়েন্ট। আফগানিস্তানের ২ আর বাংলাদেশের থাকবে ৪ পয়েন্ট। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সুপার ফোর খেলবে। বাদ পড়বে আফগানিস্তান।
আরেকটা সমীকরণ আছে। আফগানিস্তান অনেক বড় ব্যবধানে জিতে যায় আর যদি লঙ্কানদের নেট রানরেট বাংলাদেশের নিচে চলে যায়, তবে টাইগাররা সুপার ফোরে উঠবে। বাদ পড়বে শ্রীলঙ্কা। তবে সেই সমীকরণ অনেক কঠিন। কেননা বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার থেকে রানরেটে অনেক পিছিয়ে।
সহজ সমীকরণ হলো, শ্রীলঙ্কার কাছে হারবে আফগানিস্তান। তাহলে আর কোনো হিসেব নিকেশ ছাড়াই সুপার ফোরে উঠবে বাংলাদেশ।
এমএমআর/এএমএ