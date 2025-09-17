মাদক নিয়ে নিষিদ্ধ নেদারল্যান্ডসের পেসার

মাদক নিয়ে নিষিদ্ধ নেদারল্যান্ডসের পেসার
নেদারল্যান্ডসের জাতীয় দলের পেসার ভিভিয়ান কিংমা মাদক নেয়ার কারণে তিন মাসের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন। তবে তিনি আইসিসি অনুমোদিত চিকিৎসা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলে শাস্তির মেয়াদ কমে এক মাস হতে পারে।
৩০ বছর বয়সী কিংমা স্বীকার করেছেন যে, তিনি প্রতিযোগিতার বাইরের সময়ে নিষিদ্ধ পদার্থ ব্যবহার করেছেন। তার নমুনায় পাওয়া গেছে বেনজোয়েলেকগোনিন, যা কোকেনের একটি উপাদান এবং আইসিসি অ্যান্টি-ডোপিং কোডে ‘সাবস্ট্যান্স অব অ্যাবিউজ’ হিসেবে চিহ্নিত।
গত ১২ মে উট্রেখটে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে আইসিসি মেনস ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ-২ এর ম্যাচ শেষে কিংমার নমুনা পরীক্ষা করা হয়। সেই পরীক্ষাতেই মাদক সেবনের প্রমাণ মেলে। শাস্তির মেয়াদ গণনা করা হবে গত ১৫ আগস্ট থেকে।
এই ঘটনায় আরব আমিরাতের ম্যাচের পর কিংমা যে খেলাগুলোতে অংশ নিয়েছেন, তার সবগুলো রেকর্ড বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নেপাল ও স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি ওয়ানডে (যেখানে তিনি মোট ২ উইকেট নেন ১২২ রানের বিনিময়ে) এবং স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ, যেখানে তিনি মাত্র তিন বল করার পরই বাদ পড়েন।
এর আগে গত ১২ মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা এবং নিউজিল্যান্ডের ডগ ব্রেসওয়েলও মাদক সেবনের দায়ে নিষিদ্ধ হয়েছিলেন। তাদেরও শুরুতে তিন মাসের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলেও চিকিৎসা কার্যক্রম সম্পন্ন করায় তা এক মাসে নেমে আসে।
আইএইচএস/