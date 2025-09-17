টি-টোয়েন্টি
ভারতের তৃতীয় বোলার হিসেবে র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে বরুণ
আইসিসি টি-টোয়েন্টি বোলার র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠলেন ভারতের বিস্ময় স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলতি এশিয়া কাপে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ৪ রানে ১ উইকেট এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ২৪ রানে ১ উইকেট নেওয়ার পর এই সুখবর পেলেন তিনি।
বরুণ হচ্ছেন তৃতীয় ভারতীয় বোলার যিনি টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠলেন। তার আগে এই কীর্তি গড়েছেন পেসার জাসপ্রিত বুমরাহ এবং লেগস্পিনার রবি বিষ্ণুই।
৩৪ বছর বয়সী বরুণ চক্রবর্তী নিউজিল্যান্ডের পেসার জ্যাকব ডাফিকে পেছনে ফেলেছেন, যিনি মার্চ থেকে শীর্ষে ছিলেন।
এদিকে শ্রীলঙ্কার পেসার নুয়ান তুষারা ছয় ধাপ এগিয়ে এখন ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছেন। চার ধাপ এগিয়ে ১১তম স্থানে পাকিস্তানের বাঁহাতি রিস্টস্পিনার সুফিয়ান মুকিম।
এছাড়া ভারতের বাঁহাতি স্পিনার অক্ষর প্যাটেল এক ধাপ এগিয়ে ১২তম, পাকিস্তানের লেগস্পিনার আবরার আহমেদ ১১ ধাপ এগিয়ে ১৬তম, ভারতের কুলদিপ যাদব ১৬ ধাপ এগিয়ে ২৩তম এবং আফগানিস্তানের নূর আহমেদ ২৫তম স্থানে রয়েছেন।
ভারতের ওপেনার অভিষেক শর্মা ব্যাটারদের টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে নিজের শীর্ষ স্থান আরও শক্ত করেছেন। তিনি এশিয়া কাপে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ১৬ বলে ৩০ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৩ বলে ৩১ রান করেন।
ইংল্যান্ডের ওপেনার ফিল সল্ট এবং জস বাটলার এক ধাপ করে এগিয়ে এখন যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। সল্ট সম্প্রতি ৬০ বলে অপরাজিত ১৪১ রান করেন, যা ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে সর্বোচ্চ স্কোর এবং দ্রুততম সেঞ্চুরি।
বাটলার করেন ৩০ বলে ৮৩ রান। এবারই প্রথমবার বাটলার টি-টোয়েন্টি ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ তিনে ঢুকেছেন।
